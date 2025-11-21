https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864809222.html

Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации

энергетика

финляндия

лукойл

teboil

минфин сша

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о реструктуризации, сообщает в пятницу агентство STT. В среду компания сообщила, что готовится к прекращению своей деятельности, АЗС сети будут закрывать поэтапно по мере продажи запасов топлива. "Сеть автозаправочных станций Teboil подала заявление о реструктуризации. Заявление было подано сегодня в окружной суд Западной Уусимаа", - говорится в сообщении. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. Впрочем, СМИ ранее в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. В частности, это как нефтегазовые гиганты, такие как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и крупная инвестиционная компания Carlyle.

финляндия

