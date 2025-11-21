Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864809222.html
Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации
Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации - 21.11.2025, ПРАЙМ
Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о реструктуризации, сообщает в пятницу агентство STT. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T22:08+0300
2025-11-21T22:08+0300
энергетика
финляндия
лукойл
teboil
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/27/838552788_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_e359676f54edca99724f31cfa2ac6251.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о реструктуризации, сообщает в пятницу агентство STT. В среду компания сообщила, что готовится к прекращению своей деятельности, АЗС сети будут закрывать поэтапно по мере продажи запасов топлива. "Сеть автозаправочных станций Teboil подала заявление о реструктуризации. Заявление было подано сегодня в окружной суд Западной Уусимаа", - говорится в сообщении. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. Впрочем, СМИ ранее в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. В частности, это как нефтегазовые гиганты, такие как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и крупная инвестиционная компания Carlyle.
https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864806438.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/27/838552788_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9fb0bd9a303ceb2beab7036b328a5443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, лукойл, teboil, минфин сша
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Лукойл, Teboil, Минфин США
22:08 21.11.2025
 
Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации

Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о реструктуризации

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтозаправки Teboil
Автозаправки Teboil - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Автозаправки Teboil. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии подала заявление о реструктуризации, сообщает в пятницу агентство STT.
В среду компания сообщила, что готовится к прекращению своей деятельности, АЗС сети будут закрывать поэтапно по мере продажи запасов топлива.
"Сеть автозаправочных станций Teboil подала заявление о реструктуризации. Заявление было подано сегодня в окружной суд Западной Уусимаа", - говорится в сообщении.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. Впрочем, СМИ ранее в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. В частности, это как нефтегазовые гиганты, такие как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и крупная инвестиционная компания Carlyle.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"Литовские железные дороги" прекратили транзит грузов "Лукойла"
19:55
 
ЭнергетикаФИНЛЯНДИЯЛукойлTeboilМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала