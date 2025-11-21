https://1prime.ru/20251121/neft-864782672.html

Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков

Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков - 21.11.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T08:35+0300

2025-11-21T08:35+0300

2025-11-21T08:54+0300

энергетика

нефть

торги

украина

сша

киев

financial times

упц

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,25% к уровню предыдущего закрытия, до 62,59 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 58,17 доллара. "Поскольку Украина официально не отвергла сделку, даже небольшая вероятность соглашения давит на нефтяные цены, так как оно сняло бы значительную часть геополитической надбавки, связанной с военными событиями", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore). Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, украина, сша, киев, financial times, упц, всу