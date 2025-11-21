Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков - 21.11.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков
Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков - 21.11.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного... | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,25% к уровню предыдущего закрытия, до 62,59 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 58,17 доллара. "Поскольку Украина официально не отвергла сделку, даже небольшая вероятность соглашения давит на нефтяные цены, так как оно сняло бы значительную часть геополитической надбавки, связанной с военными событиями", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore). Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
08:35 21.11.2025 (обновлено: 08:54 21.11.2025)
 
Цены на нефть опустились на ослаблении геополитических рисков

Мировые цены на нефть снизились более чем на 1% на геополитических новостях

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,25% к уровню предыдущего закрытия, до 62,59 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 58,17 доллара.
"Поскольку Украина официально не отвергла сделку, даже небольшая вероятность соглашения давит на нефтяные цены, так как оно сняло бы значительную часть геополитической надбавки, связанной с военными событиями", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
 
