МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опускалась ниже 62 долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.13 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,18% - до 62 долларов за баррель, минутами ранее показатель впервые с 22 октября оказался ниже 62 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,53% - до 57,51 доллара.
нефть, торги
Энергетика, Нефть, Торги
13:17 21.11.2025 (обновлено: 13:21 21.11.2025)
 
Цена на нефть опустилась ниже 62 долларов впервые с конца октября

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с конца октября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опускалась ниже 62 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,18% - до 62 долларов за баррель, минутами ранее показатель впервые с 22 октября оказался ниже 62 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,53% - до 57,51 доллара.
 
