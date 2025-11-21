https://1prime.ru/20251121/neft-864790643.html

Цена на нефть опустилась ниже 62 долларов впервые с конца октября

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опускалась ниже 62 долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.13 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,18% - до 62 долларов за баррель, минутами ранее показатель впервые с 22 октября оказался ниже 62 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,53% - до 57,51 доллара.

