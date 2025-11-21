Мировые цены на нефть готовятся показать снижение по итогам недели

https://1prime.ru/20251121/neft-864809662.html
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, а также готовятся завершить неделю падением более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают статистику по объему спроса и предложения на рынке "черного золота", а также обращают внимание на геополитические факторы. По состоянию на 21.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,83% относительно предыдущего закрытия - до 62,22 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,14%, до 57,74 доллара. За неделю Brent подешевела на 3,25%, WTI - на 3,81%. Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 ноября их число увеличилось на две и составило 419 установок. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 ноября, сократились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 424,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя только на 0,6 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к снижению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье. Также трейдеры обратили внимание на геополитические факторы, к которым чувствительны сырьевые котировки. В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
