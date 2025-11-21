https://1prime.ru/20251121/oez-864788979.html
МЭР рассказало об объеме инвестиций резидентов ОЭЗ "Архыз" и "Эльбрус"
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Объем заявленных инвестиций резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) "Архыз" и "Эльбрус" до 2030 года составляет 68 миллиардов рублей и 36 миллиардов рублей соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития России. Ранее на этой неделе Счетная палата России отметила несоизмеримость объемов инвестиций резидентов ОЭЗ с масштабом бюджетных вложений в создание инфраструктуры. В частности, ведомство отмечало, что с 2010 года на создание инфраструктуры ОЭЗ "Архыз" и ОЭЗ "Эльбрус" было направлено 23,3 миллиарда рублей и 25,4 миллиарда рублей соответственно, при этом резидентами данных ОЭЗ по состоянию на 1 января 2025 года инвестировано 9,9 миллиарда рублей и 1,8 миллиарда рублей. В Минэкономразвития, в свою очередь, объяснили, что на первом этапе создается инфраструктурная база, которую формирует государство, и уже на нее приходят частные инвестиции. "Объем бюджетных инвестиций на стадии создания курорта существенно превышает объем вложений резидентов ОЭЗ. По мере реализации проекта расходы управляющей компании снижаются, а доля участия резидентов возрастает", - добавили в министерстве. "Объем заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ "Архыз" и "Эльбрус" до 2030 года составляет 68 миллиардов рублей и 36 миллиардов рублей соответственно и значительно превышает плановый объем бюджетных вложений. При этом деятельность по привлечению новых резидентов ОЭЗ продолжается", - заключили в министерстве.
