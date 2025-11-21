https://1prime.ru/20251121/pikapy-864786003.html

Продажи новых пикапов в России в октябре упали на треть

Продажи новых пикапов в России в октябре упали на треть - 21.11.2025, ПРАЙМ

Продажи новых пикапов в России в октябре упали на треть

Продажи новых пикапов в России в октябре упали на треть в годовом выражении и составили 2 325 новых автомобилей, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T10:24+0300

2025-11-21T10:24+0300

2025-11-21T10:24+0300

экономика

бизнес

россия

уаз

sollers

авто

китайские авто

соллерс авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83531/12/835311241_0:289:5545:3408_1920x0_80_0_0_371ef10097594b56a35861d6a1298204.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых пикапов в России в октябре упали на треть в годовом выражении и составили 2 325 новых автомобилей, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам октября 2025 года в нашей стране было реализовано 2 325 новых пикапов. Это на 33,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что весь российский авторынок в середине осени снизился лишь на 3,2%. Первенство среди марок в этом сегменте авторынка сохраняет китайский JAC, сумевший реализовать в октябре 599 машин (25,7% от общего объема). На второй позиции находится китайский Great Wall (346 машины). В тройку лидеров также попал Changan (277 машин) и американский бренд RAM (234 машин), который официально на российском рынке не представлен. Замыкает пятёрку отечественный Sollers (226 машин). Отмечается, что в пятерку лидеров уже второй месяц подряд не смог войти УАЗ. "В модельном рейтинге пикапов безусловным лидером октября – c большим отрывом от ближайших конкурентов – является JAC T9 (477 штук). Далее следуют Changan Hunter Plus и Great Wall Poer (277 и 267 штук соответственно). В первую пятерку здесь также вошли RAM 1500 (234 штуки) и УАЗ "Пикап" (207 штук)", - отметили также в агентстве. Кроме того, эксперты агентства отмечают, что падение продаж новых пикапов в России наблюдается уже восемь месяцев подряд, то есть с марта. А за январь-октябрь в России было продано 17,5 тысяч новых пикапов, и это на 27% меньше, чем в январе–октябре годом ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, уаз, sollers, авто, китайские авто, соллерс авто