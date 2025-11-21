https://1prime.ru/20251121/putin-864807195.html
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России
21.11.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее оперативное совещание постоянных членов Совбеза прошло в пятницу, 14 ноября. На встрече обсуждалось противодействие правонарушениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, с докладом выступал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
