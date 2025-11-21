https://1prime.ru/20251121/putin-864807195.html

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России

2025-11-21T21:13+0300

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее оперативное совещание постоянных членов Совбеза прошло в пятницу, 14 ноября. На встрече обсуждалось противодействие правонарушениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, с докладом выступал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

2025

