В Роскачестве рассказали, какие вина вошли в топ-10 "Винного гида России"

В Роскачестве рассказали, какие вина вошли в топ-10 "Винного гида России" - 21.11.2025, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали, какие вина вошли в топ-10 "Винного гида России"

21.11.2025

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Лидерами в общем зачете "Винного гида России" сезона 2025-2026 годов стали сухие вина, которые вошли в топ-10 красных и белых вин отечественного производства, среди них образцы из Краснодарского края и Крыма разных годов урожая, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Лидерами в общем зачете стали сухие вина, войдя в топ-10 лучших красных и белых вин отечественного производства", - рассказали в организации. Так, среди белых: "Совиньон Блан" 2024 года винодельни "Мантра Эстейт" - 4,45 балла в рейтинге, "Шардоне" ("Мантра Эстейт") 2023 года - 4,42 балла. "Рислинг Красная Горка" (Галицкий и Галицкий) 2023 года - 4,40 балла, "Рислинг. Семейный Резерв" ("Сикоры") 2021 года - 4,40 балла, "Кью Блан" (Фанагория) 2022 года - 4,40 балла. Среди красных: "Семейное наследие" ("Сикоры") 2020 года - 4,49 балла в рейтинге, "Раевское Ренессанс Пти Вердо" ("Раевское") 2023 года - 4,47 балла, "Старая дорога на Джанхот" ("Усадьба Мезыбь") 2022 года - 4,44 балла в рейтинге, "Каберне Совиньон Резерв" ("Винодельня Бельбек) 2022 года - 4,43 балла, "Каберне Совиньон. Семейный Резерв Сикоры" ("Сикоры") 2020 года - 4,41 балла. Отмечается, что всего в этом году было исследовано 206 красных вин, среди которых 162 сухих, 28 полусладких, 10 сладких и шесть полусухих. Также эксперты оценили 240 белых вин, среди которых 27 полусладких, 20 полусухих и два сладких. Причем в закупке преобладали белые вина. "Это отражает изменения потребительского спроса и рост популярности белых тихих вин. Тихие вина в целом стали самой крупной категорией в исследовании", - уточнили в Роскачестве. "Работы российских виноделов оценивались в сенсорной лаборатории, сертифицированной Росаккредитацией. В оценке цвета, аромата, вкуса и общего впечатления от вин участвовали 35 экспертов-дегустаторов. В их число вошли титулованные сомелье, представители научного сообщества и винные закупщики торговых сетей из разных регионов России", - подчеркнули в организации. Также в исследовании приняли участие два эксперта-винодела из Италии. Указывается, что в процессе подготовки к исследованию все эксперты прошли процедуру подтверждения сенсорной чувствительности. Каждое образец оценивался по 12 параметрам (дескрипторам). Кроме того, результат коллективной оценки формировался программным комплексом и полностью исключал влияние на итоговый балл. Дегустационная комиссия оценивала вина по 100-балльной шкале, которую позже перевели в 5-балльный рейтинг. По результатам исследования эксперты отметили, что, как и ранее, важную роль в качестве вин играет урожай. Так, местами жаркий и засушливый 2024 год, похожий на 2022 год, стал причиной роста качества красных вин и некоторого снижения средних показателей по белым. "Напротив, более прохладные и дождливые годы, такие как 2021-й, демонстрировали хорошие результаты по белым винам и некоторое снижение качества красных в отдельных регионах", - пояснили они. Вместе с тем общий тренд на рост качества отечественных вин сохраняется, сообщили в Роскачестве. "При сравнении вин урожая 2024 года с винами из похожего по температурным условиям 2022 года рост качества в категории белых вин составил 8,53%, а в категории красных - 6,77%. В целом доля высококачественных вин среди тихих белых и красных сейчас примерно одинакова и превышает 76% от общего числа исследованных образцов", - объяснили там. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

Новости

