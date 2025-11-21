https://1prime.ru/20251121/sanktsii-864805377.html
США скоро введут мощные санкции против России, заявил Трамп
2025-11-21T19:10+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. США в скором времени введут очень мощные санкции в отношении России, заявил президент США Дональд Трамп. "Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные", - сказал Трамп в эфире радио Fox News.
