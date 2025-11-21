https://1prime.ru/20251121/sdelka-864800923.html
СNN: США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу года
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу этого года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года", - говорится в публикации.
СNN: США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу года
