СNN: США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу года - 21.11.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251121/sdelka-864800923.html
СNN: США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу года
2025-11-21T17:21+0300
2025-11-21T17:21+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу этого года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года", - говорится в публикации.
17:21 21.11.2025
 
СNN: США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу года

CNN: администрация Трампа хочет, чтобы Москва и Киев согласовали сделку к концу года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБелый дом, Вашингтон
Белый дом, Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Белый дом, Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу этого года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Заголовок открываемого материала