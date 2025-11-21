Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва объявила о новом недружественном шаге в отношении России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251121/shag-864808323.html
Литва объявила о новом недружественном шаге в отношении России
Литва объявила о новом недружественном шаге в отношении России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Литва объявила о новом недружественном шаге в отношении России
Государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) прекратила транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, пишет... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T21:42+0300
2025-11-21T21:42+0300
в мире
литва
россия
сша
лукойл
ес
litasco
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) прекратила транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, пишет Sputnik Литва со ссылкой на заявление предприятия."После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов "Лукойла" (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится по железной дороге из России в Калининград", — приводит издание слова ЛЖД.В компании пояснили, что действуют в соответствии с санкционными требованиями США и Великобритании.Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних структур, где ему принадлежит более 50%. Все операции с ними необходимо завершить до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения в отношении торгового подразделения Litasco Middle East DMCC, расположенного в Дубае.Помимо Litasco, "Лукойл" владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Европе — в Болгарии и Румынии, а также сетью АЗС Teboil. Компания является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75% и имеет активы в Африке (около 50%). В ряде зарубежных проектов выступает миноритарным участником.
https://1prime.ru/20251121/preduprezhdenie-864808164.html
https://1prime.ru/20251121/plan-864807641.html
литва
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, литва, россия, сша, лукойл, ес, litasco, великобритания
В мире, ЛИТВА, РОССИЯ, США, Лукойл, ЕС, Litasco, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:42 21.11.2025
 
Литва объявила о новом недружественном шаге в отношении России

Литва перекрыла железнодорожный транзит грузов "Лукойла" в Калининград

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) прекратила транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, пишет Sputnik Литва со ссылкой на заявление предприятия.
"После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов "Лукойла" (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится по железной дороге из России в Калининград", — приводит издание слова ЛЖД.
В компании пояснили, что действуют в соответствии с санкционными требованиями США и Великобритании.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине
21:40
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних структур, где ему принадлежит более 50%. Все операции с ними необходимо завершить до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения в отношении торгового подразделения Litasco Middle East DMCC, расположенного в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойл" владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Европе — в Болгарии и Румынии, а также сетью АЗС Teboil. Компания является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75% и имеет активы в Африке (около 50%). В ряде зарубежных проектов выступает миноритарным участником.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине
21:31
 
В миреЛИТВАРОССИЯСШАЛукойлЕСLitascoВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала