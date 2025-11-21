Литва объявила о новом недружественном шаге в отношении России

https://1prime.ru/20251121/shag-864808323.html
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) прекратила транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, пишет Sputnik Литва со ссылкой на заявление предприятия."После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов "Лукойла" (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится по железной дороге из России в Калининград", — приводит издание слова ЛЖД.В компании пояснили, что действуют в соответствии с санкционными требованиями США и Великобритании.Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних структур, где ему принадлежит более 50%. Все операции с ними необходимо завершить до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения в отношении торгового подразделения Litasco Middle East DMCC, расположенного в Дубае.Помимо Litasco, "Лукойл" владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Европе — в Болгарии и Румынии, а также сетью АЗС Teboil. Компания является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75% и имеет активы в Африке (около 50%). В ряде зарубежных проектов выступает миноритарным участником.
