Глава "АвтоВАЗа" рассчитывает на снижение ключевой ставки в 2026 году

Глава "АвтоВАЗа" рассчитывает на снижение ключевой ставки в 2026 году

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает на реализацию прогнозов ЦБ РФ и Минэкономразвития и снижение в 2026 году средней ключевой ставки до 13-13,5%, что станет драйвером роста продаж в стране как отечественных, так и импортных автомобилей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "В следующем году при благоприятных макроэкономических условиях рассчитываем на рост продаж и реализации… Рассчитываем, что прогнозы ЦБ и Минэкономразвития будут реализованы в полной мере и средний размер ключевой ставки будет снижен до 13-13,5% и это станет драйвером для продаж - как отечественных, так и импортных машин", - сказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". Глава "АвтоВАЗа" отметил, что разница в доступе к финансированию "играет" не в пользу отечественного производителя, поскольку иностранные бренды могут привлекать дешевые ресурсы на внешних финансовых рынках и хеджировать риски, снижая конечную ставку для клиента. "Экспортная составляющая сильно зависит от курса рубля. Если бы курс сейчас был как год назад, наш экспорт был бы на 50% выше, около 30-40 тысяч машин. В этом году выйдем примерно на 20 тысяч автомобилей, что соответствует уровню прошлых лет", - добавил Соколов. ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. В базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка прогнозируется в следующем году в диапазоне 13-15% годовых. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в этом году на 1%, в 2026 году - на 1,3%, а в 2027 году - на 2,8%. Инфляция в РФ, по прогнозу МЭР, по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

