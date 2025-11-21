Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251121/svo-864775101.html
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию
Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T00:49+0300
2025-11-21T00:50+0300
спецоперация на украине
великобритания
россия
украина
сша
скотт риттер
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе. Ключевой аспект этой операции — минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы в Украину. Но европейские СМИ начинают постепенно, так сказать, признавать реальность", — отметил аналитик. Накануне начальник ГШ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Купянска в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, части ВС России также освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области.За сутки Вооруженных сил Украины потеряли в живой силе около 1370 военных.
https://1prime.ru/20251120/preimuschestvo-864771560.html
великобритания
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, россия, украина, сша, скотт риттер, валерий герасимов, владимир путин
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Скотт Риттер, Валерий Герасимов, Владимир Путин
00:49 21.11.2025 (обновлено: 00:50 21.11.2025)
 
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию

Риттер: Британия сейчас проводит крупную информационную операцию против России

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе. Ключевой аспект этой операции — минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы в Украину. Но европейские СМИ начинают постепенно, так сказать, признавать реальность", — отметил аналитик.
Накануне начальник ГШ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Купянска в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, части ВС России также освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области.
За сутки Вооруженных сил Украины потеряли в живой силе около 1370 военных.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Украине сообщили неприятные новости о ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:10
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯУКРАИНАСШАСкотт РиттерВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала