"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе. Ключевой аспект этой операции — минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы в Украину. Но европейские СМИ начинают постепенно, так сказать, признавать реальность", — отметил аналитик. Накануне начальник ГШ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Купянска в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, части ВС России также освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области.За сутки Вооруженных сил Украины потеряли в живой силе около 1370 военных.

