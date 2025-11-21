https://1prime.ru/20251121/svo-864775101.html
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Одна из самых масштабных операций". В США раскрыл план НАТО против Россию
Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской... | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе. Ключевой аспект этой операции — минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы в Украину. Но европейские СМИ начинают постепенно, так сказать, признавать реальность", — отметил аналитик. Накануне начальник ГШ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Купянска в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, части ВС России также освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области.За сутки Вооруженных сил Украины потеряли в живой силе около 1370 военных.
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ.
Великобритания в настоящее время проводит масштабную информационную операцию против России, об этом рассказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире
YouTube-канала.
"Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе. Ключевой аспект этой операции — минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы в Украину. Но европейские СМИ начинают постепенно, так сказать, признавать реальность", — отметил аналитик.
Накануне начальник ГШ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Купянска в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, части ВС России также освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области.
За сутки Вооруженных сил Украины потеряли в живой силе около 1370 военных.
