https://1prime.ru/20251121/svo-864778136.html
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ
У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T04:54+0300
2025-11-21T04:54+0300
2025-11-21T04:55+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сша
запад
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. Он заявил: "Возможно, конфликт завершится тогда, когда у Украины попросту исчерпаются людские ресурсы. Тем временем Запад сталкивается с истощением запасов боеприпасов, тогда как Россия продолжает наращивать силы во всех категориях", — отметил он.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. По информации Министерства обороны, российские военные также овладели населенным пунктом Веселое в Запорожской области.За последние сутки потери украинских сил составили около 1370 человек.
https://1prime.ru/20251120/ukraina-864760505.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, сша, запад, валерий герасимов, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США, ЗАПАД, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ
Аналитик Дэвис: в ВСУ могут просто закончиться люди
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ.
У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире
YouTube-канала.
Он заявил: "Возможно, конфликт завершится тогда, когда у Украины попросту исчерпаются людские ресурсы. Тем временем Запад сталкивается с истощением запасов боеприпасов, тогда как Россия продолжает наращивать силы во всех категориях", — отметил он.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. По информации Министерства обороны, российские военные также овладели населенным пунктом Веселое в Запорожской области.
За последние сутки потери украинских сил составили около 1370 человек.
Журналист назвал единственный выход для Киева