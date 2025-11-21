https://1prime.ru/20251121/svo-864778136.html

Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ

2025-11-21T04:54+0300

2025-11-21T04:54+0300

2025-11-21T04:55+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сша

запад

валерий герасимов

владимир путин

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. Он заявил: "Возможно, конфликт завершится тогда, когда у Украины попросту исчерпаются людские ресурсы. Тем временем Запад сталкивается с истощением запасов боеприпасов, тогда как Россия продолжает наращивать силы во всех категориях", — отметил он.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. По информации Министерства обороны, российские военные также овладели населенным пунктом Веселое в Запорожской области.За последние сутки потери украинских сил составили около 1370 человек.

