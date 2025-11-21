Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251121/svo-864778136.html
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ
У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T04:54+0300
2025-11-21T04:55+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сша
запад
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. Он заявил: "Возможно, конфликт завершится тогда, когда у Украины попросту исчерпаются людские ресурсы. Тем временем Запад сталкивается с истощением запасов боеприпасов, тогда как Россия продолжает наращивать силы во всех категориях", — отметил он.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. По информации Министерства обороны, российские военные также овладели населенным пунктом Веселое в Запорожской области.За последние сутки потери украинских сил составили около 1370 человек.
https://1prime.ru/20251120/ukraina-864760505.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, сша, запад, валерий герасимов, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США, ЗАПАД, Валерий Герасимов, Владимир Путин
04:54 21.11.2025 (обновлено: 04:55 21.11.2025)
 
Американские аналитики назвали главный признак краха ВСУ

Аналитик Дэвис: в ВСУ могут просто закончиться люди

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украины в скором может не остаться личного состава, такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Он заявил: "Возможно, конфликт завершится тогда, когда у Украины попросту исчерпаются людские ресурсы. Тем временем Запад сталкивается с истощением запасов боеприпасов, тогда как Россия продолжает наращивать силы во всех категориях", — отметил он.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. По информации Министерства обороны, российские военные также овладели населенным пунктом Веселое в Запорожской области.
За последние сутки потери украинских сил составили около 1370 человек.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Журналист назвал единственный выход для Киева
Вчера, 16:32
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСШАЗАПАДВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала