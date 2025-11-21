https://1prime.ru/20251121/tsifrovye-864758812.html

Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян

Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян - 21.11.2025, ПРАЙМ

Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян

Цифровые валюты центральных банков или государственные цифровые валюты были запущены и находятся сегодня в обращении в очень ограниченном количестве стран. При... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T11:01+0300

2025-11-21T11:01+0300

2025-11-21T11:01+0300

мнения аналитиков

андрей лобода

цифровой рубль

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864758812.jpg?1763712061

МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Цифровые валюты центральных банков или государственные цифровые валюты были запущены и находятся сегодня в обращении в очень ограниченном количестве стран. При этом около трети государств уже заявляет о том, что их центральный банк уже работает или намерен начать работу над проектом собственной цифровой валюты.Впереди многих – Китай, где с 2022 года уже обращается цифровой юань наряду с традиционным "фиатным". В отдельных странах (Багамские острова, Ямайка) местные государственные цифровые валюты уже стали практически основным средством платежа. Но в маленьких островных государствах Центральной и Южной Америки их востребованность связана с плохой развитостью банковской системы, и цифровые валюты центральных банков просто помогают восполнить этот недостаток.Главная проблема цифровых валют центральных банков в странах, где они уже выпущены, заключается в том, что эти валюты изолированы, их интегрировать в международную валютную систему пока не представляется возможным, так как до сих пор международных расчётов между странами в государственных цифровых валютах не проводилось, за исключением очень локальных пилотных проектов.Кроме того, в некоторых развивающихся странах к массовому использованию государственных цифровых валют пока не готово большинство магазинов, торговых центров и даже интернет-магазинов и маркетплейсов. Эти предприятия и организации пока не имеют соответствующей инфраструктуры, чтобы внедрить у себя операции на блокчейне, поэтому и масштабы использования цифровых валют пока не слишком велики. Люди пользуются цифровыми валютами в тех странах, где они уже доступны, пока только для оплаты товаров и услуг. Хранить процентные депозиты в цифровых валютах или получать в них кредиты пока не представляется возможным.Одним из главных ограничений к использованию цифровых валют является, наряду с невысоким проникновением интернета, неготовностью инфраструктуры торговых организаций для внедрения цифровых валют. Нередко и недоверие населения к расчётам в национальной валюте вообще, особенно если в стране очень высокая инфляция. Например, в Нигерии годовая инфляция в этом году уже достигла 35%, это максимум за почти 30 лет. Неудивительно, что государственная цифровая валюта E-Naira, как её назвали власти, как и обычная фиатная найра, не пользуется большим спросом. Внутри страны, как и раньше, вовсю ходит доллар США.Государственные цифровые валюты наверняка станут более востребованным средством платежа, чем биткоин хотя бы потому, что в большинстве стран биткоин запрещён как средство оплаты товаров и услуг, а там, где разрешён, выполняет функции цифрового актива. В отдельных странах (например, в Сальвадоре) биткоин, наоборот, выполняет функции национальной валюты, вытеснив доллар США, который ранее фактически заменял местному населению национальную валюту. Но это, скорее, исключение из правил.Государственные цифровые валюты наверняка будут в большей степени востребованы населением всего мира после того, как центральными банками в достаточной мере будут изучен опыт выпуска и использования таких валют на практике, а также когда появится возможность трансграничных расчётов в государственных цифровых валютах между хотя бы юридическими лицами. Возможно, со временем Россия и Китай будут осуществлять платежи между собой в государственных цифровых валютах.Развитие и запуск национальных цифровых валют сегодня – критически важная задача для России и Китая. В условиях неприкрытой политики протекционизма со стороны США безопасные системы и каналы для расчетов без привязки к цифровым финансовым платформам и программным решениям, контролируемых Западом, становится жизненной необходимостью, особенно для России, догоняющей Китай на пути цифровизации финансов. Запуск цифрового рубля в России запланирован на 1 сентября следующего года в рамках его поэтапного массового внедрения.С начала текущего года позиции рубля восстановились к доллару почти на 30%, это очень впечатляющее достижение: рубль находится в сильной позиции к мировым валютам уже 11-й месяц. Для эффективных коммуникаций в части продвижения цифрового рубля складываются очень благоприятные и комфортные условия. Если рубль сохранит свои сильные позиции к сентябрю наступающего года, PR-кампания от Банка России окажется впечатляюще результативной. Россияне любят сильный и крепкий рубль, в этой связи цифровой рубль как третья форма национальной валюты найдет дорогу к сердцам россиян.Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга

https://1prime.ru/20251116/tsifrovoy-864463320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

мнения аналитиков, андрей лобода, цифровой рубль