Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян - 21.11.2025, ПРАЙМ
Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян
Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян - 21.11.2025, ПРАЙМ
Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян
Цифровые валюты центральных банков или государственные цифровые валюты были запущены и находятся сегодня в обращении в очень ограниченном количестве стран. При... | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Цифровые валюты центральных банков или государственные цифровые валюты были запущены и находятся сегодня в обращении в очень ограниченном количестве стран. При этом около трети государств уже заявляет о том, что их центральный банк уже работает или намерен начать работу над проектом собственной цифровой валюты.Впереди многих – Китай, где с 2022 года уже обращается цифровой юань наряду с традиционным "фиатным". В отдельных странах (Багамские острова, Ямайка) местные государственные цифровые валюты уже стали практически основным средством платежа. Но в маленьких островных государствах Центральной и Южной Америки их востребованность связана с плохой развитостью банковской системы, и цифровые валюты центральных банков просто помогают восполнить этот недостаток.Главная проблема цифровых валют центральных банков в странах, где они уже выпущены, заключается в том, что эти валюты изолированы, их интегрировать в международную валютную систему пока не представляется возможным, так как до сих пор международных расчётов между странами в государственных цифровых валютах не проводилось, за исключением очень локальных пилотных проектов.Кроме того, в некоторых развивающихся странах к массовому использованию государственных цифровых валют пока не готово большинство магазинов, торговых центров и даже интернет-магазинов и маркетплейсов. Эти предприятия и организации пока не имеют соответствующей инфраструктуры, чтобы внедрить у себя операции на блокчейне, поэтому и масштабы использования цифровых валют пока не слишком велики. Люди пользуются цифровыми валютами в тех странах, где они уже доступны, пока только для оплаты товаров и услуг. Хранить процентные депозиты в цифровых валютах или получать в них кредиты пока не представляется возможным.Одним из главных ограничений к использованию цифровых валют является, наряду с невысоким проникновением интернета, неготовностью инфраструктуры торговых организаций для внедрения цифровых валют. Нередко и недоверие населения к расчётам в национальной валюте вообще, особенно если в стране очень высокая инфляция. Например, в Нигерии годовая инфляция в этом году уже достигла 35%, это максимум за почти 30 лет. Неудивительно, что государственная цифровая валюта E-Naira, как её назвали власти, как и обычная фиатная найра, не пользуется большим спросом. Внутри страны, как и раньше, вовсю ходит доллар США.Государственные цифровые валюты наверняка станут более востребованным средством платежа, чем биткоин хотя бы потому, что в большинстве стран биткоин запрещён как средство оплаты товаров и услуг, а там, где разрешён, выполняет функции цифрового актива. В отдельных странах (например, в Сальвадоре) биткоин, наоборот, выполняет функции национальной валюты, вытеснив доллар США, который ранее фактически заменял местному населению национальную валюту. Но это, скорее, исключение из правил.Государственные цифровые валюты наверняка будут в большей степени востребованы населением всего мира после того, как центральными банками в достаточной мере будут изучен опыт выпуска и использования таких валют на практике, а также когда появится возможность трансграничных расчётов в государственных цифровых валютах между хотя бы юридическими лицами. Возможно, со временем Россия и Китай будут осуществлять платежи между собой в государственных цифровых валютах.Развитие и запуск национальных цифровых валют сегодня – критически важная задача для России и Китая. В условиях неприкрытой политики протекционизма со стороны США безопасные системы и каналы для расчетов без привязки к цифровым финансовым платформам и программным решениям, контролируемых Западом, становится жизненной необходимостью, особенно для России, догоняющей Китай на пути цифровизации финансов. Запуск цифрового рубля в России запланирован на 1 сентября следующего года в рамках его поэтапного массового внедрения.С начала текущего года позиции рубля восстановились к доллару почти на 30%, это очень впечатляющее достижение: рубль находится в сильной позиции к мировым валютам уже 11-й месяц. Для эффективных коммуникаций в части продвижения цифрового рубля складываются очень благоприятные и комфортные условия. Если рубль сохранит свои сильные позиции к сентябрю наступающего года, PR-кампания от Банка России окажется впечатляюще результативной. Россияне любят сильный и крепкий рубль, в этой связи цифровой рубль как третья форма национальной валюты найдет дорогу к сердцам россиян.Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга
11:01 21.11.2025
 
Как цифровой рубль поселится в кошельках россиян

Экономист Лобода объяснил, как цифровой рубль найдет путь к сердцам россиян

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
Андрей Лобода
Экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Цифровые валюты центральных банков или государственные цифровые валюты были запущены и находятся сегодня в обращении в очень ограниченном количестве стран. При этом около трети государств уже заявляет о том, что их центральный банк уже работает или намерен начать работу над проектом собственной цифровой валюты.
Впереди многих – Китай, где с 2022 года уже обращается цифровой юань наряду с традиционным "фиатным". В отдельных странах (Багамские острова, Ямайка) местные государственные цифровые валюты уже стали практически основным средством платежа. Но в маленьких островных государствах Центральной и Южной Америки их востребованность связана с плохой развитостью банковской системы, и цифровые валюты центральных банков просто помогают восполнить этот недостаток.
Главная проблема цифровых валют центральных банков в странах, где они уже выпущены, заключается в том, что эти валюты изолированы, их интегрировать в международную валютную систему пока не представляется возможным, так как до сих пор международных расчётов между странами в государственных цифровых валютах не проводилось, за исключением очень локальных пилотных проектов.
Кроме того, в некоторых развивающихся странах к массовому использованию государственных цифровых валют пока не готово большинство магазинов, торговых центров и даже интернет-магазинов и маркетплейсов. Эти предприятия и организации пока не имеют соответствующей инфраструктуры, чтобы внедрить у себя операции на блокчейне, поэтому и масштабы использования цифровых валют пока не слишком велики. Люди пользуются цифровыми валютами в тех странах, где они уже доступны, пока только для оплаты товаров и услуг. Хранить процентные депозиты в цифровых валютах или получать в них кредиты пока не представляется возможным.
Одним из главных ограничений к использованию цифровых валют является, наряду с невысоким проникновением интернета, неготовностью инфраструктуры торговых организаций для внедрения цифровых валют. Нередко и недоверие населения к расчётам в национальной валюте вообще, особенно если в стране очень высокая инфляция. Например, в Нигерии годовая инфляция в этом году уже достигла 35%, это максимум за почти 30 лет. Неудивительно, что государственная цифровая валюта E-Naira, как её назвали власти, как и обычная фиатная найра, не пользуется большим спросом. Внутри страны, как и раньше, вовсю ходит доллар США.
Государственные цифровые валюты наверняка станут более востребованным средством платежа, чем биткоин хотя бы потому, что в большинстве стран биткоин запрещён как средство оплаты товаров и услуг, а там, где разрешён, выполняет функции цифрового актива. В отдельных странах (например, в Сальвадоре) биткоин, наоборот, выполняет функции национальной валюты, вытеснив доллар США, который ранее фактически заменял местному населению национальную валюту. Но это, скорее, исключение из правил.
Государственные цифровые валюты наверняка будут в большей степени востребованы населением всего мира после того, как центральными банками в достаточной мере будут изучен опыт выпуска и использования таких валют на практике, а также когда появится возможность трансграничных расчётов в государственных цифровых валютах между хотя бы юридическими лицами. Возможно, со временем Россия и Китай будут осуществлять платежи между собой в государственных цифровых валютах.
Развитие и запуск национальных цифровых валют сегодня – критически важная задача для России и Китая. В условиях неприкрытой политики протекционизма со стороны США безопасные системы и каналы для расчетов без привязки к цифровым финансовым платформам и программным решениям, контролируемых Западом, становится жизненной необходимостью, особенно для России, догоняющей Китай на пути цифровизации финансов. Запуск цифрового рубля в России запланирован на 1 сентября следующего года в рамках его поэтапного массового внедрения.
С начала текущего года позиции рубля восстановились к доллару почти на 30%, это очень впечатляющее достижение: рубль находится в сильной позиции к мировым валютам уже 11-й месяц. Для эффективных коммуникаций в части продвижения цифрового рубля складываются очень благоприятные и комфортные условия. Если рубль сохранит свои сильные позиции к сентябрю наступающего года, PR-кампания от Банка России окажется впечатляюще результативной. Россияне любят сильный и крепкий рубль, в этой связи цифровой рубль как третья форма национальной валюты найдет дорогу к сердцам россиян.
Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиков Андрей Лобода цифровой рубль
 
 
