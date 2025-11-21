https://1prime.ru/20251121/ukraina-864776179.html
В США раскрыли новые детали коррупционной схемы на Украине
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Раненные солдаты украинской армии были вынуждены оплачивать свою эвакуацию в медицинские учреждения, сообщил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Трагедия коррупции настолько велика, что уже какое-то время на поле боя есть раненые, украинские солдаты и офицеры, которым приходилось платить кому-то, чтобы их отвезли в госпиталь. Подумайте об этом. Вдовы и сироты украинских солдат, которые погибают, вообще ничего не получают. Чеки, которые должны были достаться им, присваиваются командирами батальонов и бригад в украинской армии. В этом огромном мошенничестве замешаны все", — сказал он.НАБУ 10 ноября запустило масштабную спецоперацию по выявлению коррупции в энергетической отрасли. Ведомство опубликовала в своем Telegram-канале фото сумок, полных иностранной валюты, найденной в ходе рейдов. Сумма удерживается в тайне.Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, рассказал, что антикоррупционные органы провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно "Украинской правде", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, известного в украинских медиа как "денежный мешок" Зеленского. По словам Железняка, Миндича заранее вывезли из Украины.Позднее НАБУ обнародовало отрывки записей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было выяснено, что деньги, полученные через коррупционные схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ.
Раненные солдаты украинской армии были вынуждены оплачивать свою эвакуацию в медицинские учреждения, сообщил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канала.
"Трагедия коррупции настолько велика, что уже какое-то время на поле боя есть раненые, украинские солдаты и офицеры, которым приходилось платить кому-то, чтобы их отвезли в госпиталь. Подумайте об этом. Вдовы и сироты украинских солдат, которые погибают, вообще ничего не получают. Чеки, которые должны были достаться им, присваиваются командирами батальонов и бригад в украинской армии. В этом огромном мошенничестве замешаны все", — сказал он.
НАБУ 10 ноября запустило масштабную спецоперацию по выявлению коррупции в энергетической отрасли. Ведомство опубликовала в своем Telegram-канале фото сумок, полных иностранной валюты, найденной в ходе рейдов. Сумма удерживается в тайне.
Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, рассказал, что антикоррупционные органы провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно "Украинской правде", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, известного в украинских медиа как "денежный мешок" Зеленского. По словам Железняка, Миндича заранее вывезли из Украины.
Позднее НАБУ обнародовало отрывки записей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было выяснено, что деньги, полученные через коррупционные схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
