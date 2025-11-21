https://1prime.ru/20251121/venesuela-864776320.html

Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию

Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию

2025-11-21T02:52+0300

энергетика

газ

венесуэла

колумбия

николас мадуро

КАРАКАС, 21 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. "Уже готова первая экспортная поставка газа для Колумбии, груз на границе, ожидает (решения - ред.) технических моментов, чтобы Венесуэла начала продавать газ Колумбии", - сказал Мадуро на встрече с рабочими.

2025

