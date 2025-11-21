Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251121/venesuela-864776320.html
Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию
Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию - 21.11.2025, ПРАЙМ
Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию
Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T02:52+0300
2025-11-21T02:52+0300
энергетика
газ
венесуэла
колумбия
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864776320.jpg?1763682729
КАРАКАС, 21 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. "Уже готова первая экспортная поставка газа для Колумбии, груз на границе, ожидает (решения - ред.) технических моментов, чтобы Венесуэла начала продавать газ Колумбии", - сказал Мадуро на встрече с рабочими.
венесуэла
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венесуэла, колумбия, николас мадуро
Энергетика, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, Николас Мадуро
02:52 21.11.2025
 
Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию

Президент Венесуэлы Мадуро: Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАРАКАС, 21 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла готова к первой поставке газа в Колумбию, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Уже готова первая экспортная поставка газа для Колумбии, груз на границе, ожидает (решения - ред.) технических моментов, чтобы Венесуэла начала продавать газ Колумбии", - сказал Мадуро на встрече с рабочими.
 
ЭнергетикаГазВЕНЕСУЭЛАКОЛУМБИЯНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала