Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям - 21.11.2025
Китайский юань
Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям
2025-11-21T12:55+0300
2025-11-21T12:55+0300
китайский юань
рынок
торги
богдан зварич
псб
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу заметно падает, а с учётом негативной динамики и в два предыдущих дня - уже подходит к круглой в отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. А диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,17 рубля. Рубль дорожает при поддержке как новостного фона, так и ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – для уплаты налогов, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань в ходе сессии будет двигаться в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля", - заключает он.
рынок, торги, богдан зварич, псб
Китайский юань, Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
12:55 21.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Китайские юани
Китайские юани
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу заметно падает, а с учётом негативной динамики и в два предыдущих дня - уже подходит к круглой в отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. А диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,17 рубля.
Рубль дорожает при поддержке как новостного фона, так и ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – для уплаты налогов, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань в ходе сессии будет двигаться в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля", - заключает он.
 
Китайский юаньРынокТоргиБогдан ЗваричПСБ
 
 
Заголовок открываемого материала