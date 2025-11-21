https://1prime.ru/20251121/yuan-864790397.html
Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям
Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям - 21.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям
Курс китайской валюты к рублю в пятницу заметно падает, а с учётом негативной динамики и в два предыдущих дня - уже подходит к круглой в отметке 11 рублей,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T12:55+0300
2025-11-21T12:55+0300
2025-11-21T12:55+0300
китайский юань
рынок
торги
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу заметно падает, а с учётом негативной динамики и в два предыдущих дня - уже подходит к круглой в отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. А диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,17 рубля. Рубль дорожает при поддержке как новостного фона, так и ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – для уплаты налогов, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань в ходе сессии будет двигаться в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля", - заключает он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, богдан зварич, псб
Китайский юань, Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям
Курс юаня на Мосбирже упал до 11 рублей
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу заметно падает, а с учётом негативной динамики и в два предыдущих дня - уже подходит к круглой в отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. А диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,17 рубля.
Рубль дорожает при поддержке как новостного фона, так и ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – для уплаты налогов, отмечает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань в ходе сессии будет двигаться в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля", - заключает он.