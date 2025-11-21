https://1prime.ru/20251121/yuan-864790397.html

Курс юаня к рублю приблизился к 11 рублям

китайский юань

рынок

торги

богдан зварич

псб

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу заметно падает, а с учётом негативной динамики и в два предыдущих дня - уже подходит к круглой в отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. А диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,17 рубля. Рубль дорожает при поддержке как новостного фона, так и ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – для уплаты налогов, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань в ходе сессии будет двигаться в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля", - заключает он.

рынок, торги, богдан зварич, псб