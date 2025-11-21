https://1prime.ru/20251121/zelenskiy-864782477.html

На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США

На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США - 21.11.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США

Владимир Зеленский в ответ на план Вашингтона по конфликту на Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T08:48+0300

2025-11-21T08:48+0300

2025-11-21T08:48+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ответ на план Вашингтона по конфликту на Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Это пустые слова... но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся", — говорится в публикации.Накануне в офисе Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".Издание Axios писало, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, США дали понять Зеленскому, что он должен принять план.

https://1prime.ru/20251103/zelenskiy-864178594.html

https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, сша, россия