Спецоперация на Украине
На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
2025-11-21T08:48+0300
2025-11-21T08:48+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
россия
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ответ на план Вашингтона по конфликту на Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Это пустые слова... но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся", — говорится в публикации.Накануне в офисе Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".Издание Axios писало, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, США дали понять Зеленскому, что он должен принять план.
украина, владимир зеленский, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, РОССИЯ
08:48 21.11.2025
 
На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ответ на план Вашингтона по конфликту на Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Это пустые слова... но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся", — говорится в публикации.
Накануне в офисе Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".

Издание Axios писало, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций с России.
По информации Reuters, США дали понять Зеленскому, что он должен принять план.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАРОССИЯ
 
 
