На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Кошкович: Зеленский в ответ на план США по Украине хочет тянуть время
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ответ на план Вашингтона по конфликту на Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это пустые слова... но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся", — говорится в публикации.
Накануне в офисе Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".
Издание Axios писало, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций с России.
По информации Reuters, США дали понять Зеленскому, что он должен принять план.