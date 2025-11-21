Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала - 21.11.2025
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
На Западе раскрыли, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Окружение Владимира Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок, пишет Politico."Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование", — говорится в публикации.Кроме того, в материале отмечается, что кризис не только снизил шансы Зеленского на переизбрание, но и открыл возможность для новых потенциальных соперников.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
09:20 21.11.2025
 
На Западе раскрыли, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала

Politico: окружение Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Окружение Владимира Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок, пишет Politico.

"Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование", — говорится в публикации.
Кроме того, в материале отмечается, что кризис не только снизил шансы Зеленского на переизбрание, но и открыл возможность для новых потенциальных соперников.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала