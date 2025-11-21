https://1prime.ru/20251121/zelenskiy-864793841.html

В США вспомнили важное предупреждение Трампа о Зеленском

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не хочет быстрое заключение мира из-за коррупции, пишет American Thinker."Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. Почему? Все дело в деньгах. Президент Трамп неоднократно задавался вопросом, куда уходит вся эта помощь", — говорится в публикации.В материале отмечается, что последние события подтвердили правоту Трампа, а громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался давний друг и "кошелек" Зеленского, раскрыл масштабные схемы хищений и откатов.Однако даже в разгар этого громкого скандала европейские глобалисты пытаются обелить главу киевского режима, пишет издание.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.

