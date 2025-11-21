Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США вспомнили важное предупреждение Трампа о Зеленском - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251121/zelenskiy-864793841.html
В США вспомнили важное предупреждение Трампа о Зеленском
В США вспомнили важное предупреждение Трампа о Зеленском - 21.11.2025, ПРАЙМ
В США вспомнили важное предупреждение Трампа о Зеленском
Владимир Зеленский не хочет быстрое заключение мира из-за коррупции, пишет American Thinker."Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T15:43+0300
2025-11-21T15:43+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
киев
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f8192cda506d8bd22910c402641005f.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не хочет быстрое заключение мира из-за коррупции, пишет American Thinker."Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. Почему? Все дело в деньгах. Президент Трамп неоднократно задавался вопросом, куда уходит вся эта помощь", — говорится в публикации.В материале отмечается, что последние события подтвердили правоту Трампа, а громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался давний друг и "кошелек" Зеленского, раскрыл масштабные схемы хищений и откатов.Однако даже в разгар этого громкого скандала европейские глобалисты пытаются обелить главу киевского режима, пишет издание.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
https://1prime.ru/20251121/zelenskiy-864782477.html
https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_23482fe114a50f1f06125d948f6999ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, киев, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев, ЗАПАД
15:43 21.11.2025
 
В США вспомнили важное предупреждение Трампа о Зеленском

AT: Зеленский противится быстрому заключению мира из-за коррупции

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не хочет быстрое заключение мира из-за коррупции, пишет American Thinker.

"Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. Почему? Все дело в деньгах. Президент Трамп неоднократно задавался вопросом, куда уходит вся эта помощь", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
На Западе рассказали, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
08:48
В материале отмечается, что последние события подтвердили правоту Трампа, а громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался давний друг и "кошелек" Зеленского, раскрыл масштабные схемы хищений и откатов.

Однако даже в разгар этого громкого скандала европейские глобалисты пытаются обелить главу киевского режима, пишет издание.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
4 ноября, 12:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийКиевЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала