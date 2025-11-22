https://1prime.ru/20251122/blokirovka-864799821.html
"Шквал отказов". Какие переводы теперь не дойдут до адресата
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Многочисленные жалобы граждан на необоснованную блокировку банковских счетов заметили даже в Банке России. Что будут с этим делать и как добросовестному пользователю не попасть в бан — в материале "Прайм".Найти хрупкий балансПредседатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками несколько перегнули палку."Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. <...> Надеюсь, что эта проблема будет решена", — сказала она.Зато число жалоб на мошенничество сократилось, и это должно стать тенденцией, добавила глава регулятора.В последние годы антифрод-требования к банкам действительно сильно ужесточились. Это и понятно: Россию буквально захлестнула волна телефонного и кибер-мошенничества. Люди отдавали аферистам миллионы. Причем среди жертв были даже финансово грамотные.Власти обязали банки возвращать клиентам похищенные деньги, если адресат перевода уже был в черных списках.Блокировки участились. Дошло до того, что даже перевод средств самому себе порой классифицировался как отмывание денег, или дропперство. Приходилось лично идти в банк — доказывать, что все законно.С этим обещают быстро разобраться. Система должна найти баланс между безопасностью и удобством для клиентов. И конечно, стать более четкой и прозрачной.В любом случае банк должен полностью раскрывать клиентам информацию о причинах блокировки счета, подчеркивается в информационном письме ЦБ. Регулятор призывает принимать решения так, чтобы добросовестные клиенты не страдали.Кто под подозрениемВыявить операцию, совершённую под давлением злоумышленников, по косвенным признакам невозможно: мошенники специально делают её внешне обычной. "Например, один из критериев ЦБ — перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами с последующим движением средств на "спящий" счёт — совершенно типичен для множества добросовестных клиентов", - рассуждает Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии.Сейчас блокировать могут по трем основаниям: в случае подозрения в выводе средств мошенниками, при отмывании денег и нарушении налогового законодательства."Банки и регулятор поясняют, что чаще всего задержки связаны с признаками подозрительной активности", — говорит председатель правления АО "Национальный банк сбережений" Алексей Кузьмин.А именно:Под подозрение могут попасть даже невинные переводы, совершенные с нетипичных для пользователя устройств. Или если с них уже скидывали деньги мошенникам."До адресатов не доходят 10-15% переводов. Многие знают о блокировках из-за ошибки в реквизитах или нарушениях закона № 115-ФЗ. Но сейчас появились менее очевидные критерии", —отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.Что можно и что нельзяДействительно, совсем недавно Центробанк утвердил шесть новых признаков мошенничества. Например, если переводишь самому себе от 200 тысяч, а потом кидаешь деньги людям, с которыми не было операций полгода.А с 1 января добавятся смена номера телефона для онлайн-банкинга, смена устройства, необычное сетевое подключение. То есть вероятность временной блокировки вырастет."Добросовестному пользователю имеет смысл минимизировать риски. Стоит заранее уведомлять банк о смене телефона или устройства, избегать резкого изменения привычной финансовой активности, особенно сразу после обновления данных, четко указывать назначение платежей и по возможности совершать операции через привычные каналы", — советует Алексей Кузьмин.Что точно нельзя делать?"Всегда указывайте: возврат долга, подарок и т. п. Иначе могут забанить за попытку скрыть доход от предпринимательской деятельности. Особенно это касается регулярных поступлений", —предостерегает Олег Абелев.Но самое главное — не попадите в черный список ЦБ. Это грозит не только мошенникам, но и их жертвам. Тогда банки установят жесткий лимит: не более 100 тысяч рублей в месяц на все переводы, даже самому себе. Выйти из этого списка крайне сложно.Если вас заблокировалиПаниковать не стоит. Оперативно свяжитесь с банком. При подозрении в мошенничестве по горячей линии или в приложении подтвердите, что платеж добровольный. Тогда вас быстро разблокируют. По закону так называемый период охлаждения — не более двух дней.Для проверки на предмет отмывания доходов по 115-ФЗ банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств, и цель перевода. Договоры, чеки, справки о доходах, акты. Как правило, это сложнее. Придется собрать документы и подать их в банк лично, на все уйдет до семи рабочих дней.При необоснованном отказе эксперта обращайтесь в Банк России или сразу в суд.Алгоритмы не всегда могут точно отличить подозрительное поведение от обычных действий добросовестного клиента. Поэтому самая надежная стратегия — сделать свою финансовую активность максимально предсказуемой и понятной для банка. Ну и, конечно, остерегаться сомнительных предложений "заработать" на переводах через карты, заключают эксперты.
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Многочисленные жалобы граждан на необоснованную блокировку банковских счетов заметили даже в Банке России. Что будут с этим делать и как добросовестному пользователю не попасть в бан — в материале "Прайм".
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками несколько перегнули
палку.
"Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. <...> Надеюсь, что эта проблема будет решена", — сказала она.
Зато число жалоб на мошенничество сократилось, и это должно стать тенденцией, добавила глава регулятора.
В последние годы антифрод-требования к банкам действительно сильно ужесточились. Это и понятно: Россию буквально захлестнула волна телефонного и кибер-мошенничества. Люди отдавали аферистам миллионы. Причем среди жертв были даже финансово грамотные.
Власти обязали банки возвращать клиентам похищенные деньги, если адресат перевода уже был в черных списках.
Блокировки участились. Дошло до того, что даже перевод средств самому себе порой классифицировался как отмывание денег, или дропперство. Приходилось лично идти в банк — доказывать, что все законно.
С этим обещают быстро разобраться. Система должна найти баланс между безопасностью и удобством для клиентов. И конечно, стать более четкой и прозрачной.
В любом случае банк должен полностью раскрывать клиентам информацию о причинах блокировки счета, подчеркивается в информационном письме ЦБ. Регулятор призывает принимать решения так, чтобы добросовестные клиенты не страдали.
Выявить операцию, совершённую под давлением злоумышленников, по косвенным признакам невозможно: мошенники специально делают её внешне обычной.
"Например, один из критериев ЦБ — перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами с последующим движением средств на "спящий" счёт — совершенно типичен для множества добросовестных клиентов", - рассуждает Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии.
Сейчас блокировать могут по трем основаниям: в случае подозрения в выводе средств мошенниками, при отмывании денег и нарушении налогового законодательства.
"Банки и регулятор поясняют, что чаще всего задержки связаны с признаками подозрительной активности", — говорит председатель правления АО "Национальный банк сбережений" Алексей Кузьмин.
- частые переводы небольших сумм, особенно если они поступают от разных отправителей и без указания назначения платежа. Это может быть как уход от налогов, так и дропперство;
- ночные переводы, если их обычно в такое время не совершают, переводы из другого региона;
- моментальные переводы, когда деньги не задерживаются на счете и сразу уходят дальше;
- много переводов —более десяти в день или 50 в месяц. Банки считают это подозрительным;
- переводы крупных сумм —от 100 тысяч рублей в день или миллиона в месяц;
- нет бытовых расходов —карта используется только для переводов, с нее не платят за коммунальные услуги и ничего не покупают;
- контрагент уже в черных списках ЦБ — такие переводы сразу блокируют;
Под подозрение могут попасть даже невинные переводы, совершенные с нетипичных для пользователя устройств. Или если с них уже скидывали деньги мошенникам.
"До адресатов не доходят 10-15% переводов. Многие знают о блокировках из-за ошибки в реквизитах или нарушениях закона № 115-ФЗ. Но сейчас появились менее очевидные критерии", —отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.
Действительно, совсем недавно Центробанк утвердил шесть новых признаков мошенничества. Например, если переводишь самому себе от 200 тысяч, а потом кидаешь деньги людям, с которыми не было операций полгода.
А с 1 января добавятся смена номера телефона для онлайн-банкинга, смена устройства, необычное сетевое подключение. То есть вероятность временной блокировки вырастет.
"Добросовестному пользователю имеет смысл минимизировать риски. Стоит заранее уведомлять банк о смене телефона или устройства, избегать резкого изменения привычной финансовой активности, особенно сразу после обновления данных, четко указывать назначение платежей и по возможности совершать операции через привычные каналы", — советует Алексей Кузьмин.
- Переводить крупную сумму незнакомцу.
- Менять привязанный к аккаунту номер телефона, не уведомив об этом банк.
- Использовать подозрительные устройства из Сети или нетипичного интернет-провайдера.
- Игнорировать назначение платежа.
"Всегда указывайте: возврат долга, подарок и т. п. Иначе могут забанить за попытку скрыть доход от предпринимательской деятельности. Особенно это касается регулярных поступлений", —предостерегает Олег Абелев.
Но самое главное — не попадите в черный список ЦБ. Это грозит не только мошенникам, но и их жертвам. Тогда банки установят жесткий лимит: не более 100 тысяч рублей в месяц на все переводы, даже самому себе. Выйти из этого списка крайне сложно.
Паниковать не стоит. Оперативно свяжитесь с банком. При подозрении в мошенничестве по горячей линии или в приложении подтвердите, что платеж добровольный. Тогда вас быстро разблокируют. По закону так называемый период охлаждения — не более двух дней.
Для проверки на предмет отмывания доходов по 115-ФЗ банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств, и цель перевода. Договоры, чеки, справки о доходах, акты. Как правило, это сложнее. Придется собрать документы и подать их в банк лично, на все уйдет до семи рабочих дней.
При необоснованном отказе эксперта обращайтесь в Банк России или сразу в суд.
Алгоритмы не всегда могут точно отличить подозрительное поведение от обычных действий добросовестного клиента. Поэтому самая надежная стратегия — сделать свою финансовую активность максимально предсказуемой и понятной для банка. Ну и, конечно, остерегаться сомнительных предложений "заработать" на переводах через карты, заключают эксперты.