https://1prime.ru/20251122/blokirovka-864799821.html

"Шквал отказов". Какие переводы теперь не дойдут до адресата

"Шквал отказов". Какие переводы теперь не дойдут до адресата - 22.11.2025, ПРАЙМ

"Шквал отказов". Какие переводы теперь не дойдут до адресата

Многочисленные жалобы граждан на необоснованную блокировку банковских счетов заметили даже в Банке России. Что будут с этим делать и как добросовестному... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T07:07+0300

2025-11-22T07:07+0300

2025-11-22T07:07+0300

статья

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Многочисленные жалобы граждан на необоснованную блокировку банковских счетов заметили даже в Банке России. Что будут с этим делать и как добросовестному пользователю не попасть в бан — в материале "Прайм".Найти хрупкий балансПредседатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками несколько перегнули палку."Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. <...> Надеюсь, что эта проблема будет решена", — сказала она.Зато число жалоб на мошенничество сократилось, и это должно стать тенденцией, добавила глава регулятора.В последние годы антифрод-требования к банкам действительно сильно ужесточились. Это и понятно: Россию буквально захлестнула волна телефонного и кибер-мошенничества. Люди отдавали аферистам миллионы. Причем среди жертв были даже финансово грамотные.Власти обязали банки возвращать клиентам похищенные деньги, если адресат перевода уже был в черных списках.Блокировки участились. Дошло до того, что даже перевод средств самому себе порой классифицировался как отмывание денег, или дропперство. Приходилось лично идти в банк — доказывать, что все законно.С этим обещают быстро разобраться. Система должна найти баланс между безопасностью и удобством для клиентов. И конечно, стать более четкой и прозрачной.В любом случае банк должен полностью раскрывать клиентам информацию о причинах блокировки счета, подчеркивается в информационном письме ЦБ. Регулятор призывает принимать решения так, чтобы добросовестные клиенты не страдали.Кто под подозрениемВыявить операцию, совершённую под давлением злоумышленников, по косвенным признакам невозможно: мошенники специально делают её внешне обычной. "Например, один из критериев ЦБ — перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами с последующим движением средств на "спящий" счёт — совершенно типичен для множества добросовестных клиентов", - рассуждает Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии.Сейчас блокировать могут по трем основаниям: в случае подозрения в выводе средств мошенниками, при отмывании денег и нарушении налогового законодательства."Банки и регулятор поясняют, что чаще всего задержки связаны с признаками подозрительной активности", — говорит председатель правления АО "Национальный банк сбережений" Алексей Кузьмин.А именно:Под подозрение могут попасть даже невинные переводы, совершенные с нетипичных для пользователя устройств. Или если с них уже скидывали деньги мошенникам."До адресатов не доходят 10-15% переводов. Многие знают о блокировках из-за ошибки в реквизитах или нарушениях закона № 115-ФЗ. Но сейчас появились менее очевидные критерии", —отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к.э.н. Олег Абелев.Что можно и что нельзяДействительно, совсем недавно Центробанк утвердил шесть новых признаков мошенничества. Например, если переводишь самому себе от 200 тысяч, а потом кидаешь деньги людям, с которыми не было операций полгода.А с 1 января добавятся смена номера телефона для онлайн-банкинга, смена устройства, необычное сетевое подключение. То есть вероятность временной блокировки вырастет."Добросовестному пользователю имеет смысл минимизировать риски. Стоит заранее уведомлять банк о смене телефона или устройства, избегать резкого изменения привычной финансовой активности, особенно сразу после обновления данных, четко указывать назначение платежей и по возможности совершать операции через привычные каналы", — советует Алексей Кузьмин.Что точно нельзя делать?"Всегда указывайте: возврат долга, подарок и т. п. Иначе могут забанить за попытку скрыть доход от предпринимательской деятельности. Особенно это касается регулярных поступлений", —предостерегает Олег Абелев.Но самое главное — не попадите в черный список ЦБ. Это грозит не только мошенникам, но и их жертвам. Тогда банки установят жесткий лимит: не более 100 тысяч рублей в месяц на все переводы, даже самому себе. Выйти из этого списка крайне сложно.Если вас заблокировалиПаниковать не стоит. Оперативно свяжитесь с банком. При подозрении в мошенничестве по горячей линии или в приложении подтвердите, что платеж добровольный. Тогда вас быстро разблокируют. По закону так называемый период охлаждения — не более двух дней.Для проверки на предмет отмывания доходов по 115-ФЗ банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств, и цель перевода. Договоры, чеки, справки о доходах, акты. Как правило, это сложнее. Придется собрать документы и подать их в банк лично, на все уйдет до семи рабочих дней.При необоснованном отказе эксперта обращайтесь в Банк России или сразу в суд.Алгоритмы не всегда могут точно отличить подозрительное поведение от обычных действий добросовестного клиента. Поэтому самая надежная стратегия — сделать свою финансовую активность максимально предсказуемой и понятной для банка. Ну и, конечно, остерегаться сомнительных предложений "заработать" на переводах через карты, заключают эксперты.

https://1prime.ru/20251106/rosfinmonitoring-864295134.html

https://1prime.ru/20250809/bank-860478369.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии