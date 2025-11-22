https://1prime.ru/20251122/ekonomim-864820937.html

Турция ввела дополнительные налоги на импорт авто вне ЕС

Турция ввела дополнительные налоги на импорт авто вне ЕС

АНКАРА, 22 ноя – ПРАЙМ. Новые налоговые обязательства на импорт легковых автомобилей из стран, не входящих в ЕС и не имеющих соглашения о свободной торговле с Турцией, вступили в силу в субботу, по оценкам отрасли, меры могут привести к сокращению модельного ряда, снижению конкурентоспособности отдельных брендов и пересмотру стратегий импортеров, сообщает газета Ekonomim. Издание отмечает, что соответствующее регулирование, утвержденное указом президента №10436 и опубликованное в официальном вестнике в субботу, начало действовать после завершения 60-дневного переходного периода. С вступлением в силу норм на импортные автомобили распространяются дополнительные финансовые обязательства сверх текущей 10-процентной базовой таможенной пошлины."Для бензиновых и дизельных автомобилей установлен дополнительный налог в размере 25% или не менее 6 тысяч долларов. Аналогичная ставка действует для гибридных моделей. Для подключаемых гибридов предусмотрено повышение на 30% или минимум 7 тысяч долларов, для электромобилей — 30% или не менее 8,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении. По данным Ekonomim, изменение налогового режима увеличит стоимость ряда марок более чем на 500 тысяч лир, что эквивалентно почти 12 тысячам долларов. Меры затронут автомобили, импортируемые из Китая, Японии, Мексики, Южной Африки и других стран — крупных поставщиков на турецкий рынок. "Отраслевая экспертиза указывает, что повышение налоговой нагрузки сильнее всего отразится на ценах японских автомобилей и популярных моделей, занимающих значительную долю рынка", - говорится в сообщении.

