Колумбия не поддержала декларацию климатической конференции COP30 - 22.11.2025, ПРАЙМ
Колумбия не поддержала декларацию климатической конференции COP30
2025-11-22T23:39+0300
МЕХИКО, 22 ноя - ПРАЙМ. Колумбия не поддерживает итоговую декларацию климатической конференции COP30, поскольку в документе не указано ясным образом, что причиной климатического кризиса являются используемые развитыми странами углеводороды, заявил президент страны Густаво Петрo. "Не принимаю, что в декларации COP30 не говорится ясно, как говорит наука, что причиной климатического кризиса являются ископаемые виды топлива, которые использует капитал. Если этого не сказать, всё остальное - это лицемерие", - написал он в соцсети Х. Глава государства напомнил, что его программа предусматривает курс на отказ от нефти, угля и газа как источников энергии. Он утверждает, что наука якобы определила, что "существование жизни на такой планете, как наша, возможно, лишь если мы перестанем использовать нефть, уголь и природный газ как источник энергии". Петрo подчеркнул, что его позиция основана на мандате избирателей, поддержавших курс на превращение страны в "мировую державу жизни". "Я - президент Колумбии, и я сказал, что Колумбия будет мировой державой жизни, и одиннадцать с половиной миллионов человеческих существ сопровождали меня своим голосом, и это - мандат народа, которого я не ослушаюсь", - заключил глава государства. Высказывания президента прозвучали на фоне сообщений о разногласиях между делегациями стран - участниц COP30 относительно формулировок итоговой декларации. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что генсек ООН Антониу Гутерреш обвинял Саудовскую Аравию в попытках сорвать ключевые договоренности саммита, его пресс-служба заявила, что интерпретация этих слов была "неточна".
23:39 22.11.2025
 
Колумбия не поддержала декларацию климатической конференции COP30

Президент Колумбии Петрo раскритиковал декларацию климатической конференции COP30

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Колумбия
Флаг Колумбия - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Флаг Колумбия. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 22 ноя - ПРАЙМ. Колумбия не поддерживает итоговую декларацию климатической конференции COP30, поскольку в документе не указано ясным образом, что причиной климатического кризиса являются используемые развитыми странами углеводороды, заявил президент страны Густаво Петрo.
"Не принимаю, что в декларации COP30 не говорится ясно, как говорит наука, что причиной климатического кризиса являются ископаемые виды топлива, которые использует капитал. Если этого не сказать, всё остальное - это лицемерие", - написал он в соцсети Х.
Глава государства напомнил, что его программа предусматривает курс на отказ от нефти, угля и газа как источников энергии. Он утверждает, что наука якобы определила, что "существование жизни на такой планете, как наша, возможно, лишь если мы перестанем использовать нефть, уголь и природный газ как источник энергии".
Петрo подчеркнул, что его позиция основана на мандате избирателей, поддержавших курс на превращение страны в "мировую державу жизни".
"Я - президент Колумбии, и я сказал, что Колумбия будет мировой державой жизни, и одиннадцать с половиной миллионов человеческих существ сопровождали меня своим голосом, и это - мандат народа, которого я не ослушаюсь", - заключил глава государства.
Высказывания президента прозвучали на фоне сообщений о разногласиях между делегациями стран - участниц COP30 относительно формулировок итоговой декларации. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что генсек ООН Антониу Гутерреш обвинял Саудовскую Аравию в попытках сорвать ключевые договоренности саммита, его пресс-служба заявила, что интерпретация этих слов была "неточна".
Посол МИД рассказал о позиции США по вопросам климата и энергетики
19 октября, 08:43
