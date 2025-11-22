https://1prime.ru/20251122/kolumbiya-864831272.html

Колумбия не поддержала декларацию климатической конференции COP30

2025-11-22T23:39+0300

МЕХИКО, 22 ноя - ПРАЙМ. Колумбия не поддерживает итоговую декларацию климатической конференции COP30, поскольку в документе не указано ясным образом, что причиной климатического кризиса являются используемые развитыми странами углеводороды, заявил президент страны Густаво Петрo. "Не принимаю, что в декларации COP30 не говорится ясно, как говорит наука, что причиной климатического кризиса являются ископаемые виды топлива, которые использует капитал. Если этого не сказать, всё остальное - это лицемерие", - написал он в соцсети Х. Глава государства напомнил, что его программа предусматривает курс на отказ от нефти, угля и газа как источников энергии. Он утверждает, что наука якобы определила, что "существование жизни на такой планете, как наша, возможно, лишь если мы перестанем использовать нефть, уголь и природный газ как источник энергии". Петрo подчеркнул, что его позиция основана на мандате избирателей, поддержавших курс на превращение страны в "мировую державу жизни". "Я - президент Колумбии, и я сказал, что Колумбия будет мировой державой жизни, и одиннадцать с половиной миллионов человеческих существ сопровождали меня своим голосом, и это - мандат народа, которого я не ослушаюсь", - заключил глава государства. Высказывания президента прозвучали на фоне сообщений о разногласиях между делегациями стран - участниц COP30 относительно формулировок итоговой декларации. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что генсек ООН Антониу Гутерреш обвинял Саудовскую Аравию в попытках сорвать ключевые договоренности саммита, его пресс-служба заявила, что интерпретация этих слов была "неточна".

