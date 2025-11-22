https://1prime.ru/20251122/mid-864813352.html
Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине
Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине
Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T02:15+0300
2025-11-22T02:15+0300
2025-11-22T02:46+0300
экономика
мировая экономика
россия
рф
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864813352.jpg?1763768761
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя. "Это (план, предложенный США - ред.) серьезное движение вперед по сравнению с подходами администрации Байдена. Очевидно, что Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт. Поэтому, многое будет зависеть от готовности Трампа надавить на Зеленского, чтобы усадить его за стол переговоров", - сказал Карпович газете "Известия". В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, рф, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид, совбез
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД, Совбез
Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине
Карпович: Европа и Украина выступают против дипломатического решения конфликта
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
"Это (план, предложенный США - ред.) серьезное движение вперед по сравнению с подходами администрации Байдена. Очевидно, что Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт. Поэтому, многое будет зависеть от готовности Трампа надавить на Зеленского, чтобы усадить его за стол переговоров", - сказал Карпович газете "Известия".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.