Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине

Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт заявил о намерении Европы и Украины затянуть конфликт на Украине

Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. | 22.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя. "Это (план, предложенный США - ред.) серьезное движение вперед по сравнению с подходами администрации Байдена. Очевидно, что Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт. Поэтому, многое будет зависеть от готовности Трампа надавить на Зеленского, чтобы усадить его за стол переговоров", - сказал Карпович газете "Известия". В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

