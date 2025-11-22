Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Осудивший СВО музыкант срочно продал квартиру в Москве и покинул Россию - 22.11.2025
Осудивший СВО музыкант срочно продал квартиру в Москве и покинул Россию
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рэп-исполнитель Вадим Мотылев известный под сценическим именем Slimus, который выступил с критикой СВО, быстро продал свою квартиру в Москве по цене ниже рыночной и переехал в США, сообщает Life. Согласно данным издания, музыкант продал квартиру площадью 86 квадратных метров за 31 миллион рублей, что значительно ниже рыночной стоимости, которая составляет не менее 40 миллионов. Причиной срочной продажи недвижимости называют неудачное возвращение в Россию. В 2022 году рэпер высказал осуждение СВО и покинул страну, однако в 2024 году его попытка вернуться на музыкальную сцену в России оказалась неудачной. Активисты выявили в его текстах оскорбления в адрес православной церкви и критику СВО. В Life также сообщили, что у Slimus осталось концертное агентство "Азимут букинг" в России, чьи счета заблокированы, и оно не ведет деятельности на территории страны. В июле 2024 года концерты Slimus в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге были отменены. Концерт в Новосибирске, запланированный на 26 июля 2024 года, был перенесен на неопределённый срок после обращения Екатерины Мизулиной, главы "Лиги безопасного интернета", в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и пропагандой наркотиков.
23:18 22.11.2025
 
Осудивший СВО музыкант срочно продал квартиру в Москве и покинул Россию

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рэп-исполнитель Вадим Мотылев известный под сценическим именем Slimus, который выступил с критикой СВО, быстро продал свою квартиру в Москве по цене ниже рыночной и переехал в США, сообщает Life.
Согласно данным издания, музыкант продал квартиру площадью 86 квадратных метров за 31 миллион рублей, что значительно ниже рыночной стоимости, которая составляет не менее 40 миллионов.
Причиной срочной продажи недвижимости называют неудачное возвращение в Россию. В 2022 году рэпер высказал осуждение СВО и покинул страну, однако в 2024 году его попытка вернуться на музыкальную сцену в России оказалась неудачной. Активисты выявили в его текстах оскорбления в адрес православной церкви и критику СВО.
В Life также сообщили, что у Slimus осталось концертное агентство "Азимут букинг" в России, чьи счета заблокированы, и оно не ведет деятельности на территории страны.
В июле 2024 года концерты Slimus в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге были отменены. Концерт в Новосибирске, запланированный на 26 июля 2024 года, был перенесен на неопределённый срок после обращения Екатерины Мизулиной, главы "Лиги безопасного интернета", в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и пропагандой наркотиков.
