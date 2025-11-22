https://1prime.ru/20251122/posol-864816560.html

Посол США на Украине заявила, что Киеву придется заключить сделку

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис заявила, что это вопрос времени, когда Киеву придется заключить сделку, пишет британская газета Financial Times. "Есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить сделку", - приводит газета слова Дэвис со слов неназванного посла, который присутствовал её встрече с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и европейскими чиновниками. В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

