Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/rossiya-864828106.html
В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов
В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов - 22.11.2025, ПРАЙМ
В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов
В тюменской аэропорту "Рощино" на прилет и вылет задерживается несколько рейсов, причиной этому стали метеоусловия, сообщает пресс-служба аэропорта. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T20:47+0300
2025-11-22T20:47+0300
бизнес
сургут
челябинск
москва
ютэйр
s7
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864827939_0:157:1150:804_1920x0_80_0_0_3396bcfb1511eedfdeeea78d331a9efb.jpg
ТЮМЕНЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. В тюменской аэропорту "Рощино" на прилет и вылет задерживается несколько рейсов, причиной этому стали метеоусловия, сообщает пресс-служба аэропорта. "По метеоусловиям в аэропорту Тюмень ("Рощино") задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Челябинск ушел борт 5351 авиакомпании S7. На вылет был задержан рейс 111 авиакомпании ЮТэйр, прилетевший на запасной аэродром. Пассажирам предоставляются услуги согласно ФАП №82. На данный момент службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании "ЮТэйр" в Минводы, Москву и Сургут, на прилет ждут рейсы этой же компании из Томска, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска. Снег с дождем в Тюмени начался во второй половине субботы, в городе на данный момент наблюдаются гололедные явления. Ранее жителей региона предупредили о том, что 23 ноября ночью и днем ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура ночью +3...-2, днем +4...-1 градус. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
https://1prime.ru/20251105/reys--864241043.html
сургут
челябинск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864827939_0:49:1150:912_1920x0_80_0_0_bbf3c8226591a4ead17407bd104b773b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сургут, челябинск, москва, ютэйр, s7, общество
Бизнес, СУРГУТ, Челябинск, МОСКВА, ЮТэйр, S7, Общество
20:47 22.11.2025
 
В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов

В тюменском аэропорту "Рощино" на прилет и вылет задерживаются несколько рейсов

© РИА Новости . Мария СеливановаТюмень, аэропорт Рощино
Тюмень, аэропорт Рощино - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Тюмень, аэропорт Рощино. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Селиванова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. В тюменской аэропорту "Рощино" на прилет и вылет задерживается несколько рейсов, причиной этому стали метеоусловия, сообщает пресс-служба аэропорта.
"По метеоусловиям в аэропорту Тюмень ("Рощино") задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Челябинск ушел борт 5351 авиакомпании S7. На вылет был задержан рейс 111 авиакомпании ЮТэйр, прилетевший на запасной аэродром. Пассажирам предоставляются услуги согласно ФАП №82. На данный момент службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов", - говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании "ЮТэйр" в Минводы, Москву и Сургут, на прилет ждут рейсы этой же компании из Томска, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска.
Снег с дождем в Тюмени начался во второй половине субботы, в городе на данный момент наблюдаются гололедные явления. Ранее жителей региона предупредили о том, что 23 ноября ночью и днем ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура ночью +3...-2, днем +4...-1 градус. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Рейс из Владивостока в Якутск задержали из-за неисправности самолета
5 ноября, 12:35
 
БизнесСУРГУТЧелябинскМОСКВАЮТэйрS7Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала