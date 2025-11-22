https://1prime.ru/20251122/rossiya-864828106.html

В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов

ТЮМЕНЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. В тюменской аэропорту "Рощино" на прилет и вылет задерживается несколько рейсов, причиной этому стали метеоусловия, сообщает пресс-служба аэропорта. "По метеоусловиям в аэропорту Тюмень ("Рощино") задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Челябинск ушел борт 5351 авиакомпании S7. На вылет был задержан рейс 111 авиакомпании ЮТэйр, прилетевший на запасной аэродром. Пассажирам предоставляются услуги согласно ФАП №82. На данный момент службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании "ЮТэйр" в Минводы, Москву и Сургут, на прилет ждут рейсы этой же компании из Томска, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска. Снег с дождем в Тюмени начался во второй половине субботы, в городе на данный момент наблюдаются гололедные явления. Ранее жителей региона предупредили о том, что 23 ноября ночью и днем ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура ночью +3...-2, днем +4...-1 градус. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

