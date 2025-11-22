https://1prime.ru/20251122/smi-864814456.html

На полях G20 пройдет встреча партнеров Украины, сообщил Стармер

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на полях саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР пройдет встреча партнеров Украины, на которой обсудят предложенный США план по урегулированию, сообщает телеканал Sky News. "Премьер Великобритании подтвердил, что "друзья и партнеры" Украины встретятся на полях саммита (G20 – ред.) для обсуждения предложенного США мирного плана, состоящего из 28 пунктов", - сообщает телеканал. В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

