СМИ назвали тон встречи Дрисколла с европейскими чиновниками "тошнотворным"

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, прошедшей вечером в пятницу, можно описать как "тошнотворный", сообщает газета Financial Times. "Администрация Трампа заявила украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию войны ограничены… Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как "тошнотворный", - пишет газета. Как отмечается в публикации, Дрисколл подчеркнул, что "настроен оптимистично", но также предупредил, что Вашингтон не станет проявлять особой гибкости. В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

