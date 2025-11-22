https://1prime.ru/20251122/ssha-864816074.html
В США оценили ситуацию на Украине
В США оценили ситуацию на Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ
В США оценили ситуацию на Украине
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что по оценке американских военных Украина находится в очень плохом положении, он также отметил, что сейчас самое...
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что по оценке американских военных Украина находится в очень плохом положении, он также отметил, что сейчас самое подходящее время для мира, сообщает газета Financial Times.
"Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира", - приводит газета слова Дрисколла, которые он произнес в Киеве на встрече с европейскими чиновниками.
По данным одного из чиновников, Дрисколл заявил, что остается мало времени для мира. При этом министр армии США подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп хочет "мир прямо сейчас".
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
В США оценили ситуацию на Украине
FT: министр армии США Дрисколл заявил, что Украина находится в очень плохом положении
