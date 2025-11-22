Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN
ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф примут участие в воскресных переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
“Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве”, - говорится в публикации.
Собеседник телеканала добавил, что целью переговоров станет попытка согласовать формулировки до встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Американский чиновник также уточнил, что министр армии США Дэниел Дрисколл вместе со своей командой уже приземлился в Женеве для обсуждения с высокопоставленными украинскими чиновниками следующих шагов по направлению к миру.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.