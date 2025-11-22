Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/ssha-864825809.html
Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN
Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN - 22.11.2025, ПРАЙМ
Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN
Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф примут участие в воскресных переговорах в Женеве по урегулированию... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T18:39+0300
2025-11-22T18:39+0300
сша
украина
женева
марко рубио
стив уиткофф
владимир путин
cnn
совбез
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867711_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_3277ac19311f702c423c14d031bdda52.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф примут участие в воскресных переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. “Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве”, - говорится в публикации. Собеседник телеканала добавил, что целью переговоров станет попытка согласовать формулировки до встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Американский чиновник также уточнил, что министр армии США Дэниел Дрисколл вместе со своей командой уже приземлился в Женеве для обсуждения с высокопоставленными украинскими чиновниками следующих шагов по направлению к миру. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
https://1prime.ru/20251122/ukraina-864820691.html
сша
украина
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867711_43:0:1688:1234_1920x0_80_0_0_13cd0dd76d6733abb9e03fbb65d433d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, женева, марко рубио, стив уиткофф, владимир путин, cnn, совбез, в мире
США, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Путин, CNN, Совбез, В мире
18:39 22.11.2025
 
Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN

CNN: Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине в Женеве

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф примут участие в воскресных переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
“Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве”, - говорится в публикации.
Собеседник телеканала добавил, что целью переговоров станет попытка согласовать формулировки до встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Американский чиновник также уточнил, что министр армии США Дэниел Дрисколл вместе со своей командой уже приземлился в Женеве для обсуждения с высокопоставленными украинскими чиновниками следующих шагов по направлению к миру.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США
11:47
 
СШАУКРАИНАЖЕНЕВАМарко РубиоСтив УиткоффВладимир ПутинCNNСовбезВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала