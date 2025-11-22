https://1prime.ru/20251122/tramp-864813919.html

Трамп назвал крайний срок для подписания Киевом нового плана урегулирования

Трамп назвал крайний срок для подписания Киевом нового плана урегулирования

ВАШИНГТОН, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу прокомментировал позицию Вашингтона по новому плану урегулирования конфликта на Украине, обозначив крайний срок для подписания Киевом этого соглашения и альтернативу, которая ждет Украину в случае отказа от плана. Американский лидер, давая интервью журналисту Брайану Килмиду и позднее выступая в Белом доме, заявил, что Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования, а если он не устроит Владимира Зеленского, то Киев может продолжать боевые действия. При этом политик предупредил, что Украину ждет холодная зима, принимая во внимание удары по энергетической инфраструктуре страны, которая, как не раз указывали в Минобороны РФ, используется в интересах ВСУ. Трамп подчеркнул, что у Зеленского на руках нет козырей, сделку следовало заключить еще год-два назад, а теперь Украина теряет территории. "Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", - сказал Трамп, говоря о неизбежной утрате остающихся под контролем Киева районов Донбасса. Он также заявил, что Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования, а если он не устроит Зеленского, Киев может продолжать боевые действия. "Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться", - сказал Трамп. Комментируя ожидаемые сроки подписания соглашения, президент США указал, что считает следующий четверг, 27 ноября, подходящим крайним сроком для принятия Киевом условий мирной сделки. Трамп также сообщил, что ведет обсуждения мирного плана, не уточнив, с кем имеет идут переговоры. По словам президента США, американская сторона стремится спасти много жизней, добиваясь окончания украинского конфликта. Глава Белого дома вновь заявил о том, что считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что "для танго нужно двое". При этом Трамп признал, что в настоящее время не собирается делать чего-либо, связанного с отменой санкций против России, одновременно заявив о скором начале действия "очень мощных" санкций против Москвы, включая ограничительные меры в отношении "Лукойла", которые, по его словам, окажут серьезный эффект, усложняя продажу нефти. Он также отверг возможность будущих атак со стороны РФ на страны Балтии, выразив уверенность, что президент РФ Владимир Путин не ищет новой войны. В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

2025

