США пытаются закончить конфликт на Украине так, или иначе, заявил Трамп - 22.11.2025
https://1prime.ru/20251122/ukraina-864827464.html
США пытаются закончить конфликт на Украине так, или иначе, заявил Трамп
2025-11-22T20:20+0300
2025-11-22T20:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. США пытаются завершить конфликт на Украине так, или иначе, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп. "Мы пытаемся закончить его так, или иначе. Мы должны его закончить", - сказал он в Белом доме. Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине должен был быть завершен уже давно. "Это должно было случиться давно", – сказал Трамп. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
20:20 22.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. США пытаются завершить конфликт на Украине так, или иначе, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.
"Мы пытаемся закончить его так, или иначе. Мы должны его закончить", - сказал он в Белом доме.
Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине должен был быть завершен уже давно.
"Это должно было случиться давно", – сказал Трамп.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине, сообщил CNN
18:39
 
РФ США Киев Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Песков Совбез
 
 
