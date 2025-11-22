https://1prime.ru/20251122/zhenschiny-864818707.html

Аналитики выяснили, как часто женщины возглавляют российские компании

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Почти треть российских руководителей составляют женщины: чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. "Доля женщин-руководителей - всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний. Наибольшее количество женщин на руководящем посту аналитики насчитали в компаниях, зарегистрированных в 2022 году - 75 533 человек (31,6%). И с тех пор оно только снижается", - рассказали аналитики. Авторы исследования также выяснили, кто управляет крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в России. Десятку компаний, которыми руководят мужчины, возглавил "Газпром" - у руля энергетического гиганта стоит Алексей Миллер. Второе место по выручке занял "Лукойл". Компанию возглавляет Сергей Кочкуров, который 39 лет из своих 62 работает в нефтяной отрасли. Замыкает тройку лидеров "Татнефть" во главе с Наилем Магановым. "Шесть из десяти представителей этого мини-рейтинга зарабатывают на добыче и продаже нефти и газа. Общая выручка топ-10 компаний под управлением мужчин превысила 19,2 триллиона рублей", - подсчитали аналитики. Основной вид деятельности большинства компаний, которыми руководят женщины - оптовая или розничная торговля. "Женский" бизнес, по оценке Rusprofile, в три раза менее доходный: выручка "золотой десятки" за прошлый год составила 6,2 триллиона рублей.

