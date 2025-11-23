https://1prime.ru/20251123/aktivy-864847829.html

США не могут распоряжаться замороженными российскими активами, заявил Мерц

США не могут распоряжаться замороженными российскими активами, заявил Мерц - 23.11.2025, ПРАЙМ

США не могут распоряжаться замороженными российскими активами, заявил Мерц

США не могут распоряжаться замороженными в Европе активами России, пункт американского плана по передаче Украине данных средств на восстановление на условиях... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T22:06+0300

2025-11-23T22:06+0300

2025-11-23T23:38+0300

экономика

финансы

мировая экономика

рф

сша

украина

владимир путин

фридрих мерц

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75d28ad60f3b196a27f043a7b2d2bccb.jpg

БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. США не могут распоряжаться замороженными в Европе активами России, пункт американского плана по передаче Украине данных средств на восстановление на условиях получения Вашингтоном половины прибыли "неприемлем", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD. "Это неприемлемо, и именно поэтому европейцы сидят за столом переговоров. Здесь есть части этого 28-пунктного плана, которые совершенно точно невозможно реализовать без нашего согласия. Речь идёт о российских активах, которые должны быть использованы как займ для гарантий", - сказал он, отвечая на вопрос об инициативе президента США Дональда Трампа по работе с замороженными российскими активами в обход ЕС. По словам Мерца, если кредит и будет предоставлен, то Европейским союзом, а затем передан Украине, чтобы та могла продолжать закупать вооружение. "Но это не касается напрямую американцев. И поэтому, конечно, американцы не могут распоряжаться этой суммой, а требование добавить ещё 100 миллиардов из Европы также не является тем, на что мы можем согласиться", - добавил политик. Администрация США заявила ранее о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. По данным различных СМИ, одним из пунктов является предложение США по использованию 100 миллиардов евро из замороженных активов РФ на восстановление Украины с условием, что половину прибыли получит США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

https://1prime.ru/20251121/aktivy-864792999.html

рф

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, рф, сша, украина, владимир путин, фридрих мерц, дональд трамп, ес, совбез