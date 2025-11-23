Британский дипломат оценил план США по Украине

https://1prime.ru/20251123/diplomat-864833364.html
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британский дипломат заявил газете Times, что считает предложенный властями США план по Украине хорошей основой для урегулирования конфликта.
"В текущих обстоятельствах это может быть лучшей надеждой для Киева… он (план - ред.) не идеален, но и не окончателен. Он может - может - стать путем к прекращению (конфликта - ред.)", - приводит издание слова неназванного дипломата.
Газета также утверждает, что в соответствии с планом США Украина сможет иметь на вооружении дальнобойные ракеты, несмотря на появлявшиеся в СМИ утверждения об обратном.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
