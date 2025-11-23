https://1prime.ru/20251123/germanija-864832784.html

В Германии прошло совещание Совбеза по Украине

Совещание совета безопасности прошло в Германии в субботу под руководством канцлера Фридриха Мерца, на нем обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил журналистам | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T01:15+0300

2025-11-23T01:15+0300

2025-11-23T01:30+0300

БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Совещание совета безопасности прошло в Германии в субботу под руководством канцлера Фридриха Мерца, на нем обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Сегодня национальный совет безопасности провел заседание под председательством федерального канцлера. Орган обсудил текущие события, касающиеся войны против Украины. Канцлер проинформировал членов национального совета безопасности о своих переговорах с европейскими и международными партнерами", - говорится в сообщении. Как добавил представитель правительства, национальный совет безопасности подтвердил, что Германия и далее будет с большим вниманием участвовать "в процессе выработки справедливого и долговременного мира для Украины". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

Новости

