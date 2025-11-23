https://1prime.ru/20251123/kongressvumen-864833591.html
Конгрессвумен оценила перспективы урегулирования конфликта на Украине
Конгрессвумен оценила перспективы урегулирования конфликта на Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ
Конгрессвумен оценила перспективы урегулирования конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине открывает огромные экономические возможности для населения России, США и Украины, уверена конгрессвумен-республиканка Анна... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T03:51+0300
2025-11-23T03:51+0300
2025-11-23T03:51+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
украина
сша
владимир путин
дмитрий песков
совбез
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864833591.jpg?1763859092
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине открывает огромные экономические возможности для населения России, США и Украины, уверена конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна.
"Прямо сейчас (американская - ред.) администрация вот-вот обеспечит мирное соглашение между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Это открывает огромные экономические возможности для всех вовлеченных граждан", - заявила Луна в социальной сети Х.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, совбез, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совбез, ВС РФ
Конгрессвумен оценила перспективы урегулирования конфликта на Украине
Конгрессвумен Луна: урегулирование на Украине открывает огромные экономические возможности
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине открывает огромные экономические возможности для населения России, США и Украины, уверена конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна.
"Прямо сейчас (американская - ред.) администрация вот-вот обеспечит мирное соглашение между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Это открывает огромные экономические возможности для всех вовлеченных граждан", - заявила Луна в социальной сети Х.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.