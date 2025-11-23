https://1prime.ru/20251123/liviya-864839256.html

Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии

Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии - 23.11.2025, ПРАЙМ

Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии

Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведёт к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T11:03+0300

2025-11-23T11:03+0300

2025-11-23T11:03+0300

нефть

мировая экономика

ливия

запад

рф

владимир путин

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведёт к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает член Высшего государственного совета Ливии Ибрагим Сахед. "США и западные страны пытаются помешать России продавать свою нефть и энергоносители. Это приведёт к дефициту на энергетическом рынке, и Ливия может стать альтернативой", - заявил Сахед газете Financial Times. Как пишет издание, Сахед также отметил, что Ливии необходимы западные технологии для увеличения добычи на её нефтяных месторождениях. Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

ливия

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, ливия, запад, рф, владимир путин, ес, financial times