Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии
Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии
2025-11-23T11:03+0300
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведёт к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает член Высшего государственного совета Ливии Ибрагим Сахед. "США и западные страны пытаются помешать России продавать свою нефть и энергоносители. Это приведёт к дефициту на энергетическом рынке, и Ливия может стать альтернативой", - заявил Сахед газете Financial Times. Как пишет издание, Сахед также отметил, что Ливии необходимы западные технологии для увеличения добычи на её нефтяных месторождениях. Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
