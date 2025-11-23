https://1prime.ru/20251123/metally-864646858.html

Экономика сделала финт: три металла уже догоняют золото

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году в условиях экономической нестабильности и геополитической напряженности серебро, платина и палладий не просто повторяют траекторию золота, которое с начала года подорожало примерно на 30%, но зачастую опережают его. Серебро прибавило уже около 40%, платина - более 40%, палладий - порядка 30%. Такая динамика свидетельствует о фундаментальном сдвиге: промышленный спрос стал не менее важным драйвером, чем традиционный инвестиционный интерес к драгоценным металлам.Серебро справедливо называют самым недооцененным металлом последнего десятилетия. Его роль в "зеленом" энергетическом переходе растет взрывными темпами: если в 2020 году солнечная энергетика потребляла около 100 миллионов унций, то в 2025-м этот показатель превысил 160 миллионов. Каждая солнечная панель мощностью 400 ватт содержит примерно 20 граммов серебра, а при плановом росте мировой солнечной генерации до 5,5 тераватт к 2030 году потребность будет только увеличиваться. Не менее важен спрос со стороны электроники - от смартфонов и 5G-инфраструктуры до автомобильных систем и медицинского оборудования.При этом добыча серьезно ограничена: среднее содержание серебра в руде за двадцать лет снизилось почти вдвое - с 15 до 8 граммов на тонну, затраты крупнейших производителей ежегодно растут на 12-15%, а инвестиции в геологоразведку сократились почти на треть. Все это создает устойчивый структурный дефицит, который в 2025 году оценивается примерно в 200 миллионов унций. Bank of America прогнозирует цену в 65 долларов за унцию уже к 2026 году, а отдельные эксперты, в частности Кит Ноймейер из First Majestic Silver, допускают и 100 долларов.Палладий остается критически важным для автомобильной промышленности: 80-94% мирового спроса формируют автокатализаторы. Еще недавно считалось, что массовый переход на электромобили резко снизит потребность в этом металле, однако реальность оказалась сложнее. Покупатели все чаще сталкиваются с коротким реальным запасом хода, быстрым износом батарей в жару и холод, а также запредельной стоимостью их ремонта или замены. В результате спрос на надежные автомобили с двигателями внутреннего сгорания не падает, а ужесточающиеся экологические нормы, напротив, требуют увеличения загрузки палладия в каждый катализатор.Предложение палладия сильно ограничено: Россия обеспечивает около 40% мировой добычи, а санкции и логистические проблемы создали хронический дефицит. Запасы на складах LBMA находятся на минимальных за десятилетие уровнях. Хотя острейший дисбаланс 2023 года постепенно сглаживается за счет роста переработки старых катализаторов и в 2025-м дефицит сократился до нескольких десятков тысяч унций, полная замена палладия платиной займёт ещё три-пять лет. Металл остается редким и дорогим в ближайшей перспективе.Платина переживает настоящую смену инвестиционной парадигмы. Если пять лет назад почти половину спроса обеспечивал автопром, то сегодня главным драйвером стала водородная экономика. Платина - ключевой материал в производстве "зеленого" водорода, в топливных элементах и в промышленных катализаторах. По оценкам Международного энергетического агентства, мировой рынок водорода к 2030 году может достичь 200 миллиардов долларов, что добавит 2-3 миллиона унций ежегодного спроса на платину. При этом Южная Африка, обеспечивающая около 70% мировой добычи, сталкивается с ростом издержек, энергетическими сбоями и ухудшением качества руды. Всемирный совет по инвестициям в платину прогнозирует дефицит в 850 тысяч унций в 2025 году и возвращение цены к 1500 долларам за унцию в течение полутора лет. Всё больше аналитиков ждут восстановления исторической премии платины к золоту.Институциональные инвесторы все активнее включают платину и палладий в долгосрочные портфели. По рекомендациям Morgan Stanley и WPIC, сбалансированная структура может выглядеть так: около 20% золота для защиты, 10-15% платины для участия в водородном буме и 5-10% палладия для диверсификации и отражения изменений в автопроме. Такая комбинация одновременно страхует от инфляции и дает экспозицию на технологические мега-тренды.Спрос по металлам также подсказывает, какие долгосрочные тренды наиболее устойчивы. Для палладия доминирует промышленное потребление, ювелирный сегмент минимален, а инвестиционный занимает около 8-10%. У серебра баланс смещен: около половины потребления формирует промышленность, четверть - инвестиции, остальное - ювелирный сектор и столовое серебро.Российский рынок движется в сторону цифровизации. Инвесторы все активнее выбирают электронные инструменты, которые позволяют покупать металл без необходимости хранения. Moneymatika уже запустила цифровое золото и завершает подготовку к запуску Е-Металлов - электронных аналогов серебра, платины и палладия. Эта инфраструктура позволит покупать и продавать металл по биржевым ценам, а при необходимости быстро конвертировать электронный эквивалент в физический слиток с доставкой.Рынок драгоценных металлов вступил в новый цикл, где цены определяются не только монетарной политикой, но и технологическим прогрессом, энергетической трансформацией и структурным промышленным спросом. Золото сохраняет роль базового защитного актива, однако именно серебро, платина и палладий сейчас задают основную динамику роста. Те, кто продолжает ориентироваться исключительно на золото, рискуют упустить значительную часть нового подъема. Три этих металла позволяют не просто сохранить капитал, но и заработать на глобальной трансформации экономики.Автор - Максим Мольдерф, СЕО Moneymatika.ru

2025

