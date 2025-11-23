Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика сделала финт: три металла уже догоняют золото - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/metally-864646858.html
Экономика сделала финт: три металла уже догоняют золото
Экономика сделала финт: три металла уже догоняют золото - 23.11.2025, ПРАЙМ
Экономика сделала финт: три металла уже догоняют золото
В 2025 году в условиях экономической нестабильности и геополитической напряженности серебро, платина и палладий не просто повторяют траекторию золота, которое с | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T05:05+0300
2025-11-23T05:05+0300
мнения аналитиков
bank of america
металлы
платина
серебро
палладий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864646858.jpg?1763863500
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году в условиях экономической нестабильности и геополитической напряженности серебро, платина и палладий не просто повторяют траекторию золота, которое с начала года подорожало примерно на 30%, но зачастую опережают его. Серебро прибавило уже около 40%, платина - более 40%, палладий - порядка 30%. Такая динамика свидетельствует о фундаментальном сдвиге: промышленный спрос стал не менее важным драйвером, чем традиционный инвестиционный интерес к драгоценным металлам.Серебро справедливо называют самым недооцененным металлом последнего десятилетия. Его роль в "зеленом" энергетическом переходе растет взрывными темпами: если в 2020 году солнечная энергетика потребляла около 100 миллионов унций, то в 2025-м этот показатель превысил 160 миллионов. Каждая солнечная панель мощностью 400 ватт содержит примерно 20 граммов серебра, а при плановом росте мировой солнечной генерации до 5,5 тераватт к 2030 году потребность будет только увеличиваться. Не менее важен спрос со стороны электроники - от смартфонов и 5G-инфраструктуры до автомобильных систем и медицинского оборудования.При этом добыча серьезно ограничена: среднее содержание серебра в руде за двадцать лет снизилось почти вдвое - с 15 до 8 граммов на тонну, затраты крупнейших производителей ежегодно растут на 12-15%, а инвестиции в геологоразведку сократились почти на треть. Все это создает устойчивый структурный дефицит, который в 2025 году оценивается примерно в 200 миллионов унций. Bank of America прогнозирует цену в 65 долларов за унцию уже к 2026 году, а отдельные эксперты, в частности Кит Ноймейер из First Majestic Silver, допускают и 100 долларов.Палладий остается критически важным для автомобильной промышленности: 80-94% мирового спроса формируют автокатализаторы. Еще недавно считалось, что массовый переход на электромобили резко снизит потребность в этом металле, однако реальность оказалась сложнее. Покупатели все чаще сталкиваются с коротким реальным запасом хода, быстрым износом батарей в жару и холод, а также запредельной стоимостью их ремонта или замены. В результате спрос на надежные автомобили с двигателями внутреннего сгорания не падает, а ужесточающиеся экологические нормы, напротив, требуют увеличения загрузки палладия в каждый катализатор.Предложение палладия сильно ограничено: Россия обеспечивает около 40% мировой добычи, а санкции и логистические проблемы создали хронический дефицит. Запасы на складах LBMA находятся на минимальных за десятилетие уровнях. Хотя острейший дисбаланс 2023 года постепенно сглаживается за счет роста переработки старых катализаторов и в 2025-м дефицит сократился до нескольких десятков тысяч унций, полная замена палладия платиной займёт ещё три-пять лет. Металл остается редким и дорогим в ближайшей перспективе.Платина переживает настоящую смену инвестиционной парадигмы. Если пять лет назад почти половину спроса обеспечивал автопром, то сегодня главным драйвером стала водородная экономика. Платина - ключевой материал в производстве "зеленого" водорода, в топливных элементах и в промышленных катализаторах. По оценкам Международного энергетического агентства, мировой рынок водорода к 2030 году может достичь 200 миллиардов долларов, что добавит 2-3 миллиона унций ежегодного спроса на платину. При этом Южная Африка, обеспечивающая около 70% мировой добычи, сталкивается с ростом издержек, энергетическими сбоями и ухудшением качества руды. Всемирный совет по инвестициям в платину прогнозирует дефицит в 850 тысяч унций в 2025 году и возвращение цены к 1500 долларам за унцию в течение полутора лет. Всё больше аналитиков ждут восстановления исторической премии платины к золоту.Институциональные инвесторы все активнее включают платину и палладий в долгосрочные портфели. По рекомендациям Morgan Stanley и WPIC, сбалансированная структура может выглядеть так: около 20% золота для защиты, 10-15% платины для участия в водородном буме и 5-10% палладия для диверсификации и отражения изменений в автопроме. Такая комбинация одновременно страхует от инфляции и дает экспозицию на технологические мега-тренды.Спрос по металлам также подсказывает, какие долгосрочные тренды наиболее устойчивы. Для палладия доминирует промышленное потребление, ювелирный сегмент минимален, а инвестиционный занимает около 8-10%. У серебра баланс смещен: около половины потребления формирует промышленность, четверть - инвестиции, остальное - ювелирный сектор и столовое серебро.Российский рынок движется в сторону цифровизации. Инвесторы все активнее выбирают электронные инструменты, которые позволяют покупать металл без необходимости хранения. Moneymatika уже запустила цифровое золото и завершает подготовку к запуску Е-Металлов - электронных аналогов серебра, платины и палладия. Эта инфраструктура позволит покупать и продавать металл по биржевым ценам, а при необходимости быстро конвертировать электронный эквивалент в физический слиток с доставкой.Рынок драгоценных металлов вступил в новый цикл, где цены определяются не только монетарной политикой, но и технологическим прогрессом, энергетической трансформацией и структурным промышленным спросом. Золото сохраняет роль базового защитного актива, однако именно серебро, платина и палладий сейчас задают основную динамику роста. Те, кто продолжает ориентироваться исключительно на золото, рискуют упустить значительную часть нового подъема. Три этих металла позволяют не просто сохранить капитал, но и заработать на глобальной трансформации экономики.Автор - Максим Мольдерф, СЕО Moneymatika.ru
https://1prime.ru/20251018/metally-863667310.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Максим Мольдерф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg
Максим Мольдерф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, bank of america, металлы, платина, серебро, палладий
Мнения аналитиков, Bank of America, металлы, платина, серебро, палладий
05:05 23.11.2025
 
Экономика сделала финт: три металла уже догоняют золото

Экономист Мольдерф объяснил, почему серебро, платина и палладий догоняют золото

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Максим Мольдерф, CEO сервиса Moneymatika.ru
Максим Мольдерф
CEO сервиса Moneymatika.ru
Все материалы
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году в условиях экономической нестабильности и геополитической напряженности серебро, платина и палладий не просто повторяют траекторию золота, которое с начала года подорожало примерно на 30%, но зачастую опережают его. Серебро прибавило уже около 40%, платина - более 40%, палладий - порядка 30%. Такая динамика свидетельствует о фундаментальном сдвиге: промышленный спрос стал не менее важным драйвером, чем традиционный инвестиционный интерес к драгоценным металлам.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Эксперт объяснила рост цен на цветные металлы
18 октября, 16:26
Серебро справедливо называют самым недооцененным металлом последнего десятилетия. Его роль в "зеленом" энергетическом переходе растет взрывными темпами: если в 2020 году солнечная энергетика потребляла около 100 миллионов унций, то в 2025-м этот показатель превысил 160 миллионов. Каждая солнечная панель мощностью 400 ватт содержит примерно 20 граммов серебра, а при плановом росте мировой солнечной генерации до 5,5 тераватт к 2030 году потребность будет только увеличиваться. Не менее важен спрос со стороны электроники - от смартфонов и 5G-инфраструктуры до автомобильных систем и медицинского оборудования.
При этом добыча серьезно ограничена: среднее содержание серебра в руде за двадцать лет снизилось почти вдвое - с 15 до 8 граммов на тонну, затраты крупнейших производителей ежегодно растут на 12-15%, а инвестиции в геологоразведку сократились почти на треть. Все это создает устойчивый структурный дефицит, который в 2025 году оценивается примерно в 200 миллионов унций. Bank of America прогнозирует цену в 65 долларов за унцию уже к 2026 году, а отдельные эксперты, в частности Кит Ноймейер из First Majestic Silver, допускают и 100 долларов.
Палладий остается критически важным для автомобильной промышленности: 80-94% мирового спроса формируют автокатализаторы. Еще недавно считалось, что массовый переход на электромобили резко снизит потребность в этом металле, однако реальность оказалась сложнее. Покупатели все чаще сталкиваются с коротким реальным запасом хода, быстрым износом батарей в жару и холод, а также запредельной стоимостью их ремонта или замены. В результате спрос на надежные автомобили с двигателями внутреннего сгорания не падает, а ужесточающиеся экологические нормы, напротив, требуют увеличения загрузки палладия в каждый катализатор.
Предложение палладия сильно ограничено: Россия обеспечивает около 40% мировой добычи, а санкции и логистические проблемы создали хронический дефицит. Запасы на складах LBMA находятся на минимальных за десятилетие уровнях. Хотя острейший дисбаланс 2023 года постепенно сглаживается за счет роста переработки старых катализаторов и в 2025-м дефицит сократился до нескольких десятков тысяч унций, полная замена палладия платиной займёт ещё три-пять лет. Металл остается редким и дорогим в ближайшей перспективе.
Платина переживает настоящую смену инвестиционной парадигмы. Если пять лет назад почти половину спроса обеспечивал автопром, то сегодня главным драйвером стала водородная экономика. Платина - ключевой материал в производстве "зеленого" водорода, в топливных элементах и в промышленных катализаторах. По оценкам Международного энергетического агентства, мировой рынок водорода к 2030 году может достичь 200 миллиардов долларов, что добавит 2-3 миллиона унций ежегодного спроса на платину. При этом Южная Африка, обеспечивающая около 70% мировой добычи, сталкивается с ростом издержек, энергетическими сбоями и ухудшением качества руды. Всемирный совет по инвестициям в платину прогнозирует дефицит в 850 тысяч унций в 2025 году и возвращение цены к 1500 долларам за унцию в течение полутора лет. Всё больше аналитиков ждут восстановления исторической премии платины к золоту.
Институциональные инвесторы все активнее включают платину и палладий в долгосрочные портфели. По рекомендациям Morgan Stanley и WPIC, сбалансированная структура может выглядеть так: около 20% золота для защиты, 10-15% платины для участия в водородном буме и 5-10% палладия для диверсификации и отражения изменений в автопроме. Такая комбинация одновременно страхует от инфляции и дает экспозицию на технологические мега-тренды.
Спрос по металлам также подсказывает, какие долгосрочные тренды наиболее устойчивы. Для палладия доминирует промышленное потребление, ювелирный сегмент минимален, а инвестиционный занимает около 8-10%. У серебра баланс смещен: около половины потребления формирует промышленность, четверть - инвестиции, остальное - ювелирный сектор и столовое серебро.
Российский рынок движется в сторону цифровизации. Инвесторы все активнее выбирают электронные инструменты, которые позволяют покупать металл без необходимости хранения. Moneymatika уже запустила цифровое золото и завершает подготовку к запуску Е-Металлов - электронных аналогов серебра, платины и палладия. Эта инфраструктура позволит покупать и продавать металл по биржевым ценам, а при необходимости быстро конвертировать электронный эквивалент в физический слиток с доставкой.
Рынок драгоценных металлов вступил в новый цикл, где цены определяются не только монетарной политикой, но и технологическим прогрессом, энергетической трансформацией и структурным промышленным спросом. Золото сохраняет роль базового защитного актива, однако именно серебро, платина и палладий сейчас задают основную динамику роста. Те, кто продолжает ориентироваться исключительно на золото, рискуют упустить значительную часть нового подъема. Три этих металла позволяют не просто сохранить капитал, но и заработать на глобальной трансформации экономики.
Автор - Максим Мольдерф, СЕО Moneymatika.ru

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковBank of Americaметаллыплатинасеребропалладий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала