Пушков прокомментировал реакцию Джонсона на план США по Украине

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Реакция бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на план США по урегулированию на Украине - еще одна причина отнестись к инициативе серьезно, заявил российский сенатор Алексей Пушков.. "Экс-премьер Британии и открытый враг России Борис Джонсон назвал мирный план (президента США Дональда) Трампа "предательством Украины" и заявил, что он означает "военную кастрацию" Киева. Что же, реакция Джонсона - еще одна причина отнестись к плану Трампа серьезно", - написал Пушков в Telegram-канале. Джонсон отличается своей антироссийской риторикой. Одним из ярких примеров проявления его позиции стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году, произошедший после визита Джонсона, на тот момент занимавшего пост премьера Великобритании, на Украину. Позднее участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия подтвердил непримиримую позицию экс-премьера в отношении России. По его словам, Джонсон тогда сказал Владимиру Зеленскому ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

