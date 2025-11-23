https://1prime.ru/20251123/pushki-864832990.html

Пушков поставил психиатрический диагноз европейским лидерам

2025-11-23T01:33+0300

экономика

общество

россия

рф

киев

сша

алексей пушков

владимир путин

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864832990.jpg?1763850791

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Сенатор РФ Алексей Пушков поставил психиатрический диагноз европейским лидерам на фоне того, что они упорно отказываются признать очевидное поражение Украины. "Анозогнозия - так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевание. Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают евролидеры, которые больны нереализуемой идеей поражения России и упорно отказываются признать очевидное. Попытки американских переговорщиков убедить европейцев, что Украина проигрывает, Россия побеждает, а дальше для Киева и Запада всё будет еще хуже, наталкиваются на глухую стену отрицания очевидного", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, именно об этом свидетельствует реакция ЕС на план США по украинскому урегулированию. Пушков добавил, что это "вполне европейская болезнь", поскольку Гитлер тоже "отказывался верить в свое поражение". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

рф

киев

сша

2025

общество , россия, рф, киев, сша, алексей пушков, владимир путин, дмитрий песков, ес, совбез, вс рф