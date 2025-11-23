https://1prime.ru/20251123/putin-864841898.html
У Путина на неделе предстоят международные контакты
У Путина на неделе предстоят международные контакты - 23.11.2025, ПРАЙМ
У Путина на неделе предстоят международные контакты
У президента России Владимира Путина на следующей неделе предстоят международные контакты и телефонные переговоры, сообщает телеканал "Россия 1". | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T15:01+0300
2025-11-23T15:01+0300
2025-11-23T15:01+0300
россия
мировая экономика
киргизия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина на следующей неделе предстоят международные контакты и телефонные переговоры, сообщает телеканал "Россия 1". О рабочих планах главы государства на будущую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Президент посетит Киргизию с государственным визитом. "Также в планах президента международные контакты и телефонные переговоры", - сообщается в Telegram-канале "Вестей".
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
У Путина на неделе предстоят международные контакты
У Путина на неделе предстоят международные контакты и телефонные переговоры