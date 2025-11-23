МИД Ирана заявил о активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
Багаи заявил, что сотрудничество с Россией в сфере мирного атома идет активно
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Взаимодействие и переговоры по поводу укрепления и развития сотрудничества Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии продолжаются с прежней силой и серьезностью. Переговоры с Россией об укреплении сотрудничества в ядерной сфере продолжаются", - сказал он в ходе брифинга.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в середине ноября заявил РИА Новости, что восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.