МИД Ирана заявил о активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере

МИД Ирана заявил о активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере

ТЕГЕРАН, 23 ноя - ПРАЙМ. Взаимодействие Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии идет активно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Взаимодействие и переговоры по поводу укрепления и развития сотрудничества Ирана с Россией в сфере мирной атомной энергии продолжаются с прежней силой и серьезностью. Переговоры с Россией об укреплении сотрудничества в ядерной сфере продолжаются", - сказал он в ходе брифинга. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в середине ноября заявил РИА Новости, что восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана. В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз". Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

