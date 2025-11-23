https://1prime.ru/20251123/sammit-864842491.html
Путин примет участие в саммите ОДКБ в Киргизии
2025-11-23T15:09+0300
общество
мировая экономика
киргизия
бишкек
владимир путин
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию, где в том числе примет участие в саммите организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), встретится с молодыми учеными, сообщили в телеграм-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина. “В Кыргызстан Владимир Путин направляется с государственным визитом”, - говорится в телеграм-канале. Отмечается, что президент в Бишкеке поучаствует в саммите ОДКБ. На следующую неделю также запланирована встреча с участниками конгресса молодых ученых.
