США не хотят повторения "Минска-2", заявил Келлог
2025-11-23T06:49+0300
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. США при урегулировании украинского конфликта не хотят повторения ситуации с минскими соглашениями и готовы частично гарантировать соблюдение будущей сделки, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения "Минска-1" или "Минска-2". Часть гарантий ляжет на США", - заявил Келлог в эфире Fox News. Он также выразил мнение, что украинцы доверяют США. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
