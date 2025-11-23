https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834600.html
Украина должна провести выборы в рамках соглашения, заявил Келлог
Украина должна провести выборы в рамках соглашения, заявил Келлог - 23.11.2025, ПРАЙМ
Украина должна провести выборы в рамках соглашения, заявил Келлог
Украина должна будет провести выборы в рамках соглашения по урегулированию конфликта, их можно организовать в течение 90 дней, заявил спецпосланник президента... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T06:22+0300
2025-11-23T06:22+0300
2025-11-23T06:22+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
рф
сша
владимир путин
кит келлог
дмитрий песков
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864834600.jpg?1763868132
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Украина должна будет провести выборы в рамках соглашения по урегулированию конфликта, их можно организовать в течение 90 дней, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"В плане четко сказано, что Украина должна провести выборы в течение ста дней. Судя по словам людей, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Келлог отметил, что он лично согласен с необходимостью проведения выборов на Украине, поскольку, по его словам, это позволит "успокоить людей".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
украина
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, рф, сша, владимир путин, кит келлог, дмитрий песков, fox news, совбез, вс рф
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дмитрий Песков, Fox News, Совбез, ВС РФ
Украина должна провести выборы в рамках соглашения, заявил Келлог
Спецпосланник США Келлог: выборы на Украине можно провести за 90 дней
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Украина должна будет провести выборы в рамках соглашения по урегулированию конфликта, их можно организовать в течение 90 дней, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"В плане четко сказано, что Украина должна провести выборы в течение ста дней. Судя по словам людей, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Келлог отметил, что он лично согласен с необходимостью проведения выборов на Украине, поскольку, по его словам, это позволит "успокоить людей".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.