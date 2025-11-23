https://1prime.ru/20251123/zima-864846283.html

На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине

Украину ожидает наиболее холодная и сложная зима за все время с начала специальной военной операции, пишет The Guardian. | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T22:59+0300

спецоперация на украине

в мире

киев

украина

the guardian

дмитрий песков

вс рф

запад

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украину ожидает наиболее холодная и сложная зима за все время с начала специальной военной операции, пишет The Guardian."Отключения света стали частью повседневной жизни", — говорится в публикации.Журналисты отмечают, что блэкауты охватывают крупные города, включая Киев.Массовые и продолжительные перебои электричества начались на Украине 10 октября. Власти указали, что энергетические и коммунальные сети получили серьезные повреждения. 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь начали применять аварийные графики отключений.Руководитель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября предупредил, что предстоящей зимой вероятны перебои с газоснабжением из-за отсутствия должных запасов, а температура в квартирах может упасть до 12–14 градусов. Эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября также предостерег жителей Киева о крайне тяжелой зиме с температурами в помещениях до плюс десяти градусов и частыми отключениями электричества, советуя переждать холодный сезон в домах с печным отоплением.ВС России наносят удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками — исключительно по военным объектам и предприятиям оборонного комплекса Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальные объекты.

