На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Guardian: Украина вступает в самую суровую зиму за весь период конфликта
CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog / Trypilska Thermal Power Plant (cropped image)Трипольская тепловая электростанция
Трипольская тепловая электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украину ожидает наиболее холодная и сложная зима за все время с начала специальной военной операции, пишет The Guardian.
"Отключения света стали частью повседневной жизни", — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что блэкауты охватывают крупные города, включая Киев.
Массовые и продолжительные перебои электричества начались на Украине 10 октября. Власти указали, что энергетические и коммунальные сети получили серьезные повреждения. 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь начали применять аварийные графики отключений.
Руководитель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября предупредил, что предстоящей зимой вероятны перебои с газоснабжением из-за отсутствия должных запасов, а температура в квартирах может упасть до 12–14 градусов. Эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября также предостерег жителей Киева о крайне тяжелой зиме с температурами в помещениях до плюс десяти градусов и частыми отключениями электричества, советуя переждать холодный сезон в домах с печным отоплением.
ВС России наносят удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками — исключительно по военным объектам и предприятиям оборонного комплекса Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальные объекты.