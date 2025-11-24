https://1prime.ru/20251124/avtostat-864855449.html

В России выросли продажи новых мотоциклов

экономика

бизнес

авто

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в октябре 2025 года выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2355 штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам октября 2025 года в России было реализовано 2355 новых мотоциклов. Это на 13% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую часть - 69% - в этом сегменте в октябре заняли китайские марки. На втором по популярности месте были индийские мотоциклы (доля – 7,2%), на третьем – японские (6,6%). Подчеркивается, что лидером рынка новых мотоциклов остается бренд Regulmoto, продукция которого за второй месяц осени разошлась тиражом в 359 единиц. Второе место занимает марка Motoland, продажи которой составили 236 экземпляров. На третьем месте находится бренд Voge (153 штуки). Кроме того, в первую пятерку также вошли Racer и Kayo (136 и 121 штука соответственно). Как сообщает агентство, если рассматривать модельный рейтинг, то здесь лидером остался Motoland XF300 с результатом 198 штук, далее следуют Racer RC300 (61 штука), Zontes ZT368T (49 штук), Voge DS (45 штук) и Regulmoto Sport (41 штука). Добавляется, что всего же за 10 месяцев нынешнего года в России было реализовано 48,5 тысячи новых мотоциклов - на 17% больше, чем в январе-октябре 2024 года.

